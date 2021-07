Volkswagen va officiellement reprendre Europcar

Volkswagen retrouve enfin un vieil "ami". Le groupe allemand, qui était propriétaire d'Europcar au début des années 2000. En 2009, VW cède le loueur pour 3,3 milliards. Une opération financière déjà juteuse à l'époque, mais encore loin de celle réalisée aujourd'hui.

En effet, Volkswagen n'est pas seul dans ce rachat. Le géant allemand est à la tête d'un consortium composé entre autres d'un fonds britannique, et du groupe de mobilité néerlandais Pon.L'offre permet à Europcar d'être valorisé à 2,5 milliards d'euros, contre 2,2 milliards d'euros pour la première offre, qui avait été refusée. Dans ce rachat, Volkswagen n'aurait "que" quelques centaines de millions d'euros à débourser. Nous sommes loin des 3,3 milliards obtenus à la revente en 2009 !

"Europcar contribuera, avec son management de flotte et son vaste réseau de stations, à ce que Volkswagen atteigne plus rapidement ses objectifs dans le domaine des services de mobilité", a précisé Herbert Diess, le PDG du groupe Volkswagen.

Et pour cause : VW Group, comme d'autres grands industriels automobiles, souhaite diversifier ses activités pour anticiper un futur dans lequel la possession personnelle d'une auto pourrait diminuer dans les pays développés au profit du partage, et de la location.