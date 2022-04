Volkswagen facilite la recharge de ses voitures électriques

En plein essor de l’électrification de son catalogue, le groupe Volkswagen a annoncé le lancement d’une offensive de grande ampleur en matière de recharge et de gestion de l’énergie. Les marques Volkswagen, Cupra/Seat et Škoda proposent ainsi désormais une tarification simple pour la recharge des véhicules électriques sur des lieux accessibles au public et permettent aux clients de recharger leur voiture à des prix fixes au kWh sur l’ensemble d’un réseau de recharge.

Par ailleurs, le groupe Volkswagen étend également son réseau de recharge en Europe avec plus de 310 000 points de recharge, dont près de 10 000 bornes de recharge rapide dans plus de 3 000 stations. Pour Hildegard Wortmann, membre du Directoire en charge des ventes, l’objectif est simple : « Devenir le leader sur le marché de l’électromobilité. Nous entendons offrir une expérience entièrement intégrée en matière de recharge, alliant confort et praticité, que vous ne pourrez pas trouver ailleurs. »

À l’avenir, les clients d’une des marques précitées auront donc le choix entre trois tarifs de base, chacun à des prix fixes au kWh. Les nouveaux tarifs s’appliqueront aux clients de We Charge (Volkswagen), Powerpass (Skoda), Easy Charging (Cupra/Seat) et Elli. L’accès aux bornes de recharge rapide Ionity, notamment, se fera par ailleurs à des conditions préférentielles.

Le plan comprend également un programme de partenariat privilégié baptisé « Selected Partner » mis en œuvre conjointement avec les opérateurs de stations de recharge. Désormais, certaines stations de recharge offrant des conditions d’accueil particulièrement confortables (fiabilité, protection contre les intempéries, restauration, etc.) seront mises en valeur dans le système de navigation des voitures électriques. Les conducteurs se verront ainsi proposer un itinéraire passant par ces stations.

Par ailleurs, le lancement sur le marché de l’offre Plug&Charge participera également à cette montée en puissance de l’offre électrique. La fonction, qui permettra au véhicule de s'identifier directement aux bornes de recharge et de démarrer le processus de recharge, sera activée au milieu de l’année 2022 via une mise à jour logicielle effectuée sur toutes les voitures électriques conçues sur la base de la plateforme MEB. La fonction Plug&Charge est gérée par les bornes du réseau IONITY, Aral/bp, E.ON et Iberdrola, notamment. D’autres partenaires devraient se joindre à cette initiative en cours d’année.

La prochaine étape pour Volkswagen consistera à faire de la voiture électrique une unité de puissance mobile intégrée au système énergétique pour créer de la valeur ajoutée supplémentaire pour les propriétaires de voitures électriques. Un programme ambitieux pour développer l’électrification du catalogue des marques du groupe.