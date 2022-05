Volta Trucks : les camions 100 % électriques bientôt en circulation

En parallèle d’un marché auto de plus en plus tourné vers l’électrique, une mobilité souvent présentée comme unique alternative à nos véhicules thermiques actuels, celui des camions 100 % électriques est encore anecdotique en Europe. Peut-être pas pour longtemps.

Si réduit soit-il, le marché du camion électrique va prochainement voir arriver Volta Trucks, et son camion 100 % électrique, le Volta Zero. Constructeur suédois spécialisé dans la mobilité zéro émission depuis sa création en 2017, Volta Trucks a ainsi annoncé que son véhicule, basé sur un châssis de Man GTL, allait prochainement entrer en pré-production, pour une arrivée sur le marché prévue en 2023.

Produit en Autriche, le Volta Zero sera disponible en plusieurs versions : 7,5 tonnes, 12 tonnes et 16 tonnes. À ce jour, plus de 6 000 commandes ont déjà été passées pour ce camion 100 % électrique qui annonce une autonomie comprise entre 150 et 200 km à une vitesse moyenne de 80 km/h.

Signe que l’engouement pour le projet est bel et bien présent, Volta Trucks a déjà confié les 25 premiers modèles de son camion à des professionnels de la livraison à Londres et Paris pour des tests grandeur nature.

Signe que le marché parisien est particulièrement ciblé par le constructeur, celui-ci a choisi Bonneuil-sur-Marne, au sud-est de la capitale, pour installer son premier centre d’opérations clients. Un « Volta Trucks Hub » notamment destiné à l’entretien courant des véhicules, et qui accueillera également des bureaux et un centre d’appels.