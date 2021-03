Volvo dévoile le C40, un SUV coupé électrique

Volvo en route vers le tout électrique. La marque a officialisé son objectif d'être une marque 100 % électrique d'ici 2030. Et dès 2025, elle pense que les électriques représenteront déjà 50 % de ses ventes. Mais à ce jour, elle ne propose qu'un véhicule de ce genre, le XC40 P8. Les nouveautés branchées vont donc s'enchaîner. Six lancements ont ainsi été suggérés par un teaser. Et voici le premier, le C40 Recharge.

C'est donc le premier véhicule Volvo qui sera uniquement proposé en électrique. Mais c'est aussi le premier SUV coupé de Volvo. Il marque ainsi le retour de la famille C, dont les derniers membres étaient la compacte C30 et le coupé-cabriolet C70. Comme son nom l'indique, le C40 est rattaché à la gamme des compactes de Volvo, et est donc dérivé du XC40. En clair, le C40 est un XC40 coupé à moteur électrique !

Le C40 se distingue du XC40 par sa silhouette plus dynamique, avec un toit plongeant et surtout une lunette fortement inclinée. Le vitrage latéral forme une pointe vers le sommet du hayon. Le modèle conserve des feux qui remontent le long de la lunette, avec une signature lumineuse qui forme des pointillés. Les feux se prolongent sur le coffre. Un becquet est fixé à la base de la lunette. La face avant a été revue, avec des optiques à l'aspect plus triangulaire. C'est le "nouveau visage" des Volvo électriques.

Côté technique, la base est logiquement celle du XC40, la plate-forme modulaire CMA. Il y a deux moteurs, un sur chaque essieu. La batterie a une capacité de 78 kWh. L'autonomie est d'environ 420 km. Volvo indique qu'elle "devrait s'améliorer au fil du temps grâce aux mises à jour logicielles à venir", des mises à jour faites à distance (la technologie over-the-air). L'auto aura un système d'info-divertissement développé avec Google. Il intègre donc les services de l'américain, comme Google Maps.

Le modèle sera proposé à la vente en ligne. Volvo indique avoir simplifié l'offre. Il donnera ainsi la priorité à des versions préconfigurées.