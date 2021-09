Volvo dévoile son nouveau groupe hybride rechargeable

Proposée depuis longtemps sur les gammes 60 et 90, les motorisations hybrides rechargeables Volvo avaient besoin d'un petit coup de jeune, notamment face à une cojncurrence qui voit toujours plus grand en matière de capacité de batterie. C'est chose faite aujourd'hui avec l'arrivée d'un tout nouveau groupe motopropulseur.

Côté thermique, point de changement puisque le quatre cylindres 2.0 turbo essence reste présent. Ce sont les motorisations électriques qui évoluent puisque le moteur, placé sur le train arrière (le 2.0 turbo entraîne les roues avant) délivre désormais 145 ch, contre 89 ch auparavant. Résultat : les T6 passent de 340 à 350 ch et les T8 de 390 (405 ch en Polestar) à 455 ch ! Il s'agit des Volvo de série les plus puissantes de l'histoire de la marque. Et pour aller avec ces augmentations de puissance, Volvo a revu la capacité des batteries lithium à la hausse. Elle passe de 11,6 kWh à 18,8 kWh, ce qui la replace dans la moyenne de la catégorie, notamment face aux rivales allemandes qui tournent désormais autour des 20 kWh.

Pour Volvo, au delà de permettre à ses clients d'effectuer un plus grand nombre de kilomètres la semaine en mode électrique, c'est surtout stratégique : grâce à l'augmentation de l'autonomie électrique, les rejets de CO2 sur cycle d'homologation seront réduits d'environ 50 %.

En outre, Volvo annonce l'arrivée d'un très attendu mode de conduite à "une pédale". Grâce à la force de la récupération d'énergie, le conducteur n'a quasiment plus besoin de freiner pour s'arrêter. Les XC60 et V90 Recharge seront les premières autos à bénéficier de cette technologie avec les autres modèles des gammes 60 et 90.