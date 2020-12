Volvo dévoilera un deuxième modèle électrique en mars 2021

Les premiers exemplaires du XC40 Recharge P8, le premier modèle 100 % électrique de Volvo, arrivent dans les concessions. C'est le début de l'offensive électrique de la marque, avec un objectif très ambitieux : réaliser 50 % de ses ventes avec des électriques dès 2025 !

Un lancement par an est prévu. La date de présentation de la prochaine nouveauté branchée vient d'être dévoilée par le patron de la marque, Hakan Samuelsson : ce sera le 2 mars 2021. On note que cette date aurait dû être celle de l'ouverture à la presse du Salon de Genève, mais il n'y a toujours rien de prévu du côté de la Suisse en 2021.

Cette deuxième Volvo électrique sera un modèle inédit, basé sur la plate-forme des véhicules compacts de Volvo et sa maison mère chinoise Geely, la CMA, la même donc que pour le XC40. Hakan Samuelsson a juste indiqué que ce nouveau véhicule aura une silhouette plus profilée que le SUV.

Il a souligné qu'il ne faudra pas voir ce modèle comme une remplaçante à la V40, en raison notamment d'un positionnement plus haut de gamme, avec des prix plus élevés. Ce nouveau véhicule aura donc un prix de base plus haut que l'ancienne compacte, mais devrait se faire plus abordable que le XC40 P8, qui commence à quasiment 60 000 €.

Reste à savoir si Volvo sera capable de le commercialiser rapidement, d'autant qu'aucun prototype n'a encore été surpris.

Image d'illustration : Volvo Concept 40.2