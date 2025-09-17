Mieux que le salon de Munich : Motorworld !

Avec plus de 500 000 visiteurs accueillis, le Salon de Munich devient comme un salon incontournable. Cette dernière édition, qui a fermé ses portes dimanche dernier, a permis de découvrir la dernière génération de Clio, dont le style fait parler, mais aussi le BMW iX3, le Mercedes GLC ou encore le Kia EV5.

Sans surprise, les modèles présentés étaient plutôt du genre " grand public ", si l’on excepte leur prix de vente. Les seules voitures " plaisir " présentées ne sont encore qu’à l’état de concept comme la Mercedes-AMG GT XX ou l’Audi Concept C.

Que les passionnés se rassurent, Munich sait aussi faire rêver avec son Motorworld, un lieu qui est considéré comme « le plus grand centre mondial de voitures de collection et de voitures de sport indépendant des marques ». Plus de 40 firmes aussi prestigieuses les unes que les autres y ont élu domicile.

De la très rare Bugatti Bolide (40 exemplaires) à la Porsche Carrera GT en passant par une Mercedes 300 SL préparée ou encore une magnifique Ferrari 330 GT 2+2, il y a véritablement de quoi perdre pied. Clairement, des images valent mieux que des mots.

Des box entièrement vitrés

Cet ancien lieu industriel regroupe des modèles rares, et parfois surprenants, sur une surface de 75 000 m2. En plus des restaurants et des revendeurs (McLaren, BMW, Bugatti, Maserati…), le lieu met à la disposition des particuliers des places de parking (120 au total) au sein d’une structure vitrée, idéal pour se rincer l’œil.

Pour couronner le tout, le site Motorworld de Munich est gratuit et ouvert tous les jours. Rendez-vous à l’adresse suivante : Am Ausbesserungswerk 8, 80939 München.