Mieux que le salon de Munich : Motorworld !

Julien Bertaux

Le Salon de Munich vient de fermer ses portes, mais il existe une autre bonne raison pour se rendre à nouveau dans la capitale bavaroise. Un lieu unique regroupe des bolides et modèles rares, un lieu qui porte bien son nom : Motorworld.

Mieux que le salon de Munich : Motorworld !
Plus de trente marques, parmi les plus prestigieuses, sont présentes à Motorworld Munich. (Crédit photo : Motorworld)

Avec plus de 500 000 visiteurs accueillis, le Salon de Munich devient comme un salon incontournable. Cette dernière édition, qui a fermé ses portes dimanche dernier, a permis de découvrir la dernière génération de Clio, dont le style fait parler, mais aussi le BMW iX3, le Mercedes GLC ou encore le Kia EV5.

Sans surprise, les modèles présentés étaient plutôt du genre " grand public ", si l’on excepte leur prix de vente. Les seules voitures " plaisir " présentées ne sont encore qu’à l’état de concept comme la Mercedes-AMG GT XX ou l’Audi Concept C.

Que les passionnés se rassurent, Munich sait aussi faire rêver avec son Motorworld, un lieu qui est considéré comme « le plus grand centre mondial de voitures de collection et de voitures de sport indépendant des marques ». Plus de 40 firmes aussi prestigieuses les unes que les autres y ont élu domicile.

De la très rare Bugatti Bolide (40 exemplaires) à la Porsche Carrera GT en passant par une Mercedes 300 SL préparée ou encore une magnifique Ferrari 330 GT 2+2, il y a véritablement de quoi perdre pied. Clairement, des images valent mieux que des mots.

Ferrari California, F430 Spider, Purosangue et 612 Scaglietti, voici un beau parc de véhicules d'occasion.
Vingt-six ans séparent la Ferrari 348 de cette 488 GTB.
Le lettrage rouge de la plaque d'immatriculation de cette Ferrari 330 GT 2+2 n'est sans doute pas un hasard puisqu'elle a été présentée au Salon de Bruxelles en 1964.
Bugatti Chiron
Bugatti Veryon
Quel privilège de pouvoir s'approcher de cette Bugatti Bolide.
Mercedes SLS AMG Roadster
Mercedes 300 SL
McLaren ne propose pas moins de 15 modèles à la vente.
Aston Martin n'est pas en reste avec un choix confortable.
Ce lieu permet des rencontres étonnantes, ici une Mercedes Classe C (W202) de la Polizei.
Ici deux Mercedes Classe S (C220 et W220) dont une V12 AMG s'il vous plaît.
Des box entièrement vitrés

Cet ancien lieu industriel regroupe des modèles rares, et parfois surprenants, sur une surface de 75 000 m2. En plus des restaurants et des revendeurs (McLaren, BMW, Bugatti, Maserati…), le lieu met à la disposition des particuliers des places de parking (120 au total) au sein d’une structure vitrée, idéal pour se rincer l’œil.

Voici les garages vitrés abritant de véritables pépites. Au rez-de-chaussée trois Porsche 911 dont une GT3 RS en plus d'une Chevrolet Corvette C3. Au-dessus de cette dernière, une magnifique Alpina Roadster Limited Edition basée sur la Z1 dort paisiblement, un modèle produit à seulement 66 exemplaires.
Les Porsche 911 sont omniprésentes, mais on peut aussi apercevoir l'arrière d'une De Tomaso Mangusta de la fin des années 60.
Terminons cette petite visite par une Mercedes SLR aux côtés d'une 190 SL Roadster.
Encore une dernière pour la route, promis, avec cette Porsche Carrera GT.
Pour couronner le tout, le site Motorworld de Munich est gratuit et ouvert tous les jours. Rendez-vous à l’adresse suivante : Am Ausbesserungswerk 8, 80939 München.

