Mercedes dément l’utilisation de moteurs BMW

Installer des moteurs BMW sous le capot des Mercedes. Voilà le partenariat que nous évoquions récemment sur Caradisiac, dans une optique de réduction des coûts de développement et de mutualisation de la technologie des petits moteurs à essence.

Le bruit de couloir, relayé par les Allemands de Manager Magazin et les Anglais d'Autocar, rapportait alors que Mercedes s’intéressait aux moteurs essence d’entrée de gamme de BMW pour l’installer sous le capot de ses véhicules les moins chers, préférant investir ses ressources dans le développement des moteurs thermiques plus gros et des groupes motopropulseurs 100% électriques. Un accord « gagnant-gagnant » sachant que BMW en aurait profité pour augmenter ses bénéfices grâce à la vente de ses moteurs.

Le CTO de Mercedes dément

Mais voilà, surprise : Markus Schaefer, le CTO de Mercedes-Benz que nous avons aussi interviewé au salon de Munich à l’occasion d’une table ronde avec d’autres médias, vient de démentir formellement cette éventualité auprès des journalistes de Motor1: « ce n’est pas vrai. Nous avons développé notre nouvelle famille modulaire de moteurs thermiques et nous couvrons déjà toutes les cylindrées nécessaires tout en respectant les normes Euro7, américaines et chinoises », a-t-il déclaré.

Je voulais d’ailleurs lui poser moi-même cette question pendant notre table ronde mais hélas, elle s’est terminée avant d’avoir pu l’aborder !

Un moteur d’origine Geely pour l’entrée de gamme

Rappelons que Mercedes avait récemment intégré un nouveau quatre cylindres essence turbo de 2,0 litres sous le capot de la dernière CLA, bloc d’origine Geely (mais retravaillé en interne en Allemagne). Le constructeur compte aussi sur un quatre cylindres 1,5 litre de nouvelle génération, dont la puissance maximale doit atteindre environ 190 chevaux.

Si l’on en croit les paroles des hauts responsables de Mercedes, donc, ce n’est pas demain la veille qu’on trouvera des moteurs BMW dans les petites Mercedes. Rappelons cependant que par le passé, on a déjà eu des blocs Renault dans des modèles comme la Classe A.