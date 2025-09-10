Il ne reste plus qu'un break chez Volvo, mais pour combien de temps ?

On connaît tous Volvo pour ses breaks familiaux, dont le design très carré a été largement adouci au cours des dernières décennies. Mais ce genre de carrosserie est tout simplement en train de disparaître de la gamme du constructeur suédois, plus que jamais rompu aux SUV.

Alors que la marque prépare l’arrivée du nouveau XC70, elle vient de confirmer l’arrêt de la production du grand break V90 dès ce mois de septembre 2025. Ce modèle n’était de toute façon déjà plus disponible à la livraison chez nous en France, mais il continuait d’être proposé dans d’autres marchés. Pour rappel, c’était la version break de la berline S90 qui a aussi disparu chez nous. Le V90 sous sa forme actuelle avait été lancé en 2016 et restylé en 2020.

Le V60, dernier break de la gamme

Il ne reste donc plus qu’un seul break dans la gamme Volvo actuellement, le V60 disponible à partir de 50 100€ en France (rival des Audi A5 Avant, BMW Série 3 Touring et autres Mercedes Classe C break). Sachant que cette V60 a été lancée sur le marché en 2018, elle a probablement le plus gros de sa carrière derrière.

Et quand elle disparaîtra, il ne restera tout simplement plus aucun break chez Volvo ! Il n’y a priori pas de projet de break dans les bureaux d’étude de la marque, même si la récente ES90 constituerait une très bonne base pour un break rival de l’Audi A6 e-tron Avant et de la BMW i5 Touring.

A fond dans les SUV

Chez Volvo comme chez la plupart des autres marques premium, la tendance est évidemment plus que jamais au SUV : la marque capitalise surtout sur ces modèles, du petit EX30 jusqu’au grand ES90 électrique en passant par ses modèles thermiques. Tant pis pour les adorateurs des breaks Volvo…