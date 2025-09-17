Le marché BtoB favorable aux constructeurs français et européens

L’électrique trace sa route à grande vitesse dans les flottes professionnelles. Selon AAA Data, 60 124 voitures particulières électriques ont été livrées à des entreprises, administrations ou loueurs longue durée entre janvier et août 2025.

Une hausse de 47 % par rapport à la même période en 2024 alors même que le marché global des flottes accuse une baisse de 11,4 % (282 455 immatriculations).

L'électrique enfile les succès

Sur le seul mois d’août 2025, les livraisons de véhicules électriques à destination des professionnels ont bondi de 56,9 % (5 923 unités). Les modèles à batteries ont capté 23,6 % de part de marché, contre 12,8 % un an plus tôt. Depuis le début de l’année, 21,3 % des immatriculations BtoB concernent des VE, loin devant les motorisations thermiques.

Renault en chef de file

Ce basculement s’accompagne d’une redistribution des cartes chez les constructeurs. Renault domine le segment, avec 10 139 VE livrés en BtoB depuis le début de l’année, soit une progression de 117,4 %. Peugeot suit (6 278 unités, +23,1 %), devant Tesla (6 187 unités), qui enregistre toutefois une forte baisse de 27,9 %. Tout comme les marques Smart (-40,5 %) ou Jeep (-52,9 %), Kia (-47,5 %), Volvo (-37 %). Pour ce dernier, l’entrée en production de son EX30 en Belgique permet de redonner de l’attractivité à la marque avec la mise à disposition d’un modèle écoscoré. Les ventes du constructeur coréen Kia, avec la fabrication de l’EV4 en Slovaquie (Zilina) devraient elles aussi remonter dans les mois à venir.

Les allemandes en embuscade

Portés par les effets de l’écoscore, qui pénalise les modèles produits hors d’Europe, les constructeurs du Vieux continent, allemands notamment, voient leurs ventes accélérer fortement. Audi (+259,5 %), Skoda (+230,2 %), Citroën (+510,8 %) ou encore Cupra (+ 143,1%) et Porsche (+896,4 %) signent des croissances à trois chiffres en août par rapport au même mois 2024. Les modèles de la sphère Volkswagen ainsi que la marque VW (+ 70 %) bénéficient d’un recentrage sur les attentes fiscales des flottes.

Basculement énergétique

Le segment professionnel représente désormais 32,5 % des immatriculations de véhicules électriques en France sur les huit premiers mois de 2025, et 34,9 % sur le seul mois d’août. Une dynamique essentielle à l’heure où le canal des particuliers peine à retrouver son souffle. Les flottes, autrefois bastions du diesel sont aujourd’hui le fer de lance de l’électrification de l’automobile française.