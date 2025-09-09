La Kia EV4 est une berline électrique au style décalé - En direct du salon de Munich.

Dans le groupe Hyundai qui regroupe les constructeurs Kia et Hyundai, l'électrification est devenue en l'espace de quelques années un axe de développement majeur. Rien de nouveau, me direz-vous, car c'est devenu courant chez les constructeurs automobiles, sauf que chaque marque possède des véhicules bien différents, notamment au niveau du style.

Cette tendance inaugurée sur l'EV6, qui se traduit par des lignes très tendues renforcées par une signature lumineuse travaillée. Ce fut ensuite au tour de l'EV3, le SUV urbain de surfer sur cette même vague. Place maintenant à la berline zéro émission, une grande première dans la gamme du constructeur coréen.

Celle-ci se caractérise par un design fort, mais clivant. Clairement, cette EV.4 ne fait pas consensus avec notamment des projecteurs avant verticaux tandis que ceux arrière débordent sur les ailes et le hayon. Les épaulements de ces dernières relativement marqués assoient indéniablement la partie arrière.

À l'intérieur, la place de bord est dans la lignée des modèles de la marque et s'inspire directement de celle de l'EV3 avec une forme très horizontale. On remarque immédiatement la large dalle numérique composée de trois écrans. Les deux écrans de 12,3 pouces servant à l'instrumentation et au multimédia encadrent un autre écran de 5,3 pouces.

Cette Ev4 sera disponible en deux carrosseries : une 5 portes mesurant 4,43 m de long et une version 4 portes de 4,73 m, qui devrait représenter une part infime des ventes dans l'Hexagone. Grâce à son empattement généreux de 2,82 m, cette EV4 garantit une habitabilité arrière plus que confortable avec notamment un grand espace aux genoux. La déception provient finalement du volume de coffre avec seulement 435 litres.

Sur le plan technique, cette EV4 est disponible avec deux capacités de batterie : 58,3 et 81,4 kWh permettant une autonomie oscillant entre 410 et 590 km, ce qui est dans la moyenne de la catégorie. Un seul moteur de 204 ch. Pour la recharge, comptez du 11 kW en alternatif et 150 kW en continu.

Les tarifs de l'EV4 5 portes débutent à partir de 38 290 € et 42 290 € pour la version Fastback. Les essais de cette berline seront à découvert sur Caradisiac à la mi-septembre.

L'instant Caradisiac : un pari stylistique osé

Pour continuer à se faire une place sur le marché de l'électrique, Kia se lance sur le segment des berlines compactes, mais toujours en conservant l'état d'esprit maison à savoir adopter un style fort. Cette EV4 est donc dans la même lignée que les SUV, on aime ou on déteste. À vous de choisir votre camp.