Bientôt le petit SUV électrique Audi

Chez Mercedes, il était prévu d’abandonner la Classe A pour se concentrer sur les modèles plus haut de gamme avant que le constructeur allemand ne fasse machine arrière, préférant finalement rallonger la durée de vie de sa compacte de quelques années supplémentaires.

Chez Audi, aux dernières nouvelles, la citadine A1 et le SUV Q2 doivent tous les deux disparaître très prochainement. Et la marque aux anneaux prévoit de les remplacer indirectement par un nouveau SUV électrique au gabarit très compact.

Un cousin du Volkswagen ID.Cross ?

Audi peut-il faire machine arrière comme Mercedes et décider par exemple de rallonger la durée de vie de l’A1 ? Rien n’est moins sûr et pour l’instant Audi s’en défend. Ce qui est sûr en revanche, c’est donc l’arrivée d’un nouveau petit SUV électrique dans l’entrée de gamme de la marque.

Comme il vient de le confirmer aux journalistes anglais d’Auto Express, le directeur d’Audi Gernot Döllner décrit ce futur SUV d’entrée de gamme comme un modèle « de la taille d’une Volkswagen Golf ou un peu plus petit que ça ». Sachant que la Golf actuelle mesure 4,28 mètres de long et que le nouveau Volkswagen ID.Cross dévoilé à Munich sous la forme d’un concept-car est à 4,16 mètres, l’engin se situera probablement entre les deux.

Un rival du Mini Aceman ?

Ce futur SUV électrique très compact d’Audi, qui reprendra la plateforme MEB du groupe (dans sa version « Entry » ou plutôt celle de l’ID.3 et du Q4 ?), doit donc concurrencer des modèles comme le Mini Aceman même si ce dernier est un peu plus petit (4,08 mètres).

Quant aux A1 et Q2 thermiques actuels, on ne connaît pas encore leur date exacte de fin de commercialisation.