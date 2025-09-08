La nouvelle Volvo ES90 est-elle une berline ou un crossover ? – En direct du salon de Munich 2025

Même s’il a renoncé à devenir une marque automobile 100% électrique avant la fin de la décennie, Volvo continue d’étoffer sa gamme de modèles dépourvus de motorisation thermique. Après le petit EX 30 et le grand EX90 (en plus d’autres véhicules comme l’EM90 conçus spécifiquement pour la Chine), la marque suédoise appartenant au groupe Geely montre pour la première fois au public sa grande berline ES90 (aux côtés du récent EX30 Cross Country).

Routière longue de cinq mètres, elle s’attaque aux Audi A6 e-tron, BMW i5 et Mercedes EQE et repose sur la même plateforme technique que le SUV EX90 (et que le Polestar 3). Mais avec de grosses améliorations dans son architecture puisqu’elle fonctionne désormais avec 800 Volts de tension et non plus 400 volts.

Une berline ou un crossover ?

Cette ES90 affiche des proportions de berline tricorps mais paraît visuellement haute sur pattes à tel point qu’on la prendrait presque pour l’un de ces crossovers tendant vers le genre « SUV ».

Cette impression se confirme lorsqu’on s’installe à l’intérieur avec un seuil de porte très haut et une assise de quasi-SUV. A l’intérieur, la voiture arbore une planche de bord épurée et très proche de celle du SUV EX90, mais avec un design encore plus cossu. Elle centralise comme ce dernier quasiment toutes les commandes dans la grande tablette tactile centrale (14,6 pouces de diagonale).

Les places arrière sont dignes de celles d’une limousine, mais il faut composer avec un plancher très haut et des sièges avant qui empêchent de glisser ses pieds dessous lorsqu’ils sont abaissés au maximum. Le coffre est aussi moyen en volume, avec 466 litres (et un tout petit frunk de 22 litres VDA à l’avant).

Au top de la recharge

Développant 333 chevaux en version de base et jusqu’à 680 chevaux dans sa déclinaison la plus puissante (retrouvez toutes les infos sur la voiture dans notre présentation de mars dernier), cette ES90 mise sur sa forte puissance en charge rapide avec jusqu’à 350 kW en pic sur la grosse batterie de 102 kWh (88 kWh sur l’entrée de gamme). Elle fait le 10-80% en 20 minutes, battant toutes ses rivales allemandes.

Quant au prix, il reste proche de ses concurrentes : 75 900€ en tarif de base (version Single Extended Range de 333 chevaux avec 650 km d’autonomie WLTP) et jusqu’à 98 450€ pour la Twin Performance de 680 chevaux. L’autonomie maximale de la version Twin atteint 700 km WLTP.

L’instant Caradisiac

J’avoue avoir de plus en plus de mal à faire la différence esthétiquement entre les Volvo et les Polestar. Cette grande berline, assez agréable au regard, s’inscrirait parfaitement dans la gamme de Polestar !