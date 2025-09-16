Quatre roues motrices sur une Bentley, c'est bien pratique

Doter une grande GT de quatre roues motrices peut de prime abord sembler inutile. Cependant, des automobilistes tirent le maximum de leur voiture avec des usages inattendus. Voici par exemple une Bentley Continental GTC dans une position étonnante avec une remorque et un bateau sur une piste sablonneuse.

Les séquences partagées sur le réseau social Instagram par Davidspeirg montrent la belle anglaise coincée dans une flaque avec du sable et un bateau accroché à la boule de remorque. Plutôt que d’y aller avec délicatesse, l’homme aux commandes de la Continental opte pour une méthode efficace et spectaculaire : il écrase la pédale de droite et libère les 560 chevaux de son cabriolet. De quoi régler le problème en quelques secondes.

Un moteur W12 musclé

Pour mémoire, la Bentley Continental GTC de cette génération dispose sous son capot d’un coupleux W12 6 litres biturbo. Une artillerie qui associée à une boîte automatique six rapports lui permet d’abattre le 0 à 100 km/h en 5,1 secondes avant d’atteindre une vitesse de pointe de 314 km/h.