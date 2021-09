Volvo, entrée en Bourse imminente ?

Déjà mentionnée au début de l'été par Hakan Samuelsson, PDG de Volvo, l'entrée en Bourse de la division automobile serait imminente selon plusieurs sources citées par nos confrères de la presse spécialisée en finance. Le constructeur suédois, qui viserait le Nasdaq américain, serait tout proche de l'IPO (Initial Public Offering).

Le propriétaire chinois Geely négocierait avec plusieurs banques (Goldman Sachs, HSBC, BNP Paribas...) pour décider du nombre de titres à proposer au public et de la valorisation de Volvo Cars, qui serait située entre 16 et 20 milliards de dollars selon les premières estimations. A titre de comparaison, la valorisation de Tesla avait dépassé les 700 milliards de dollars début 2021, et celle de Rivian, qui n'a pas vendu une seule voiture pour le moment, pourrait atteindre les 80 milliards de dollars de valorisation au Nasdaq.

Bien souvent, les IPO sont des leviers de levée des fonds pour les grandes entreprises en pleine transformation. Volvo ne déroge pas à la règle en pleine mutation de l'automobile : l'objectif de la marque est de passer progressivement au tout électrique pour l'atteindre pleinement dès 2030. Pour cela, le développement des moteurs thermiques a été délégué aux équipes chinoises de Geely, Volvo se retrouvant à travailler uniquement sur les groupes électriques.