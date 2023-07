Volvo obligé de retarder le lancement de son haut de gamme électrique

Pour l’instant, c’est le XC90 thermique et hybride rechargeable qui forme le haut de gamme chez Volvo. Mais plus pour longtemps : l’EX90, un tout nouveau SUV électrique long de 5,03 mètres et capable d’embarquer sept personnes, vient d’être officiellement dévoilé pour occuper le terrain face aux gros SUV électriques des marques allemandes.

Il faudra finalement attendre un peu plus longtemps que prévu pour le voir sur nos routes. En raison d’un souci dans la mise au point de ses logiciels et de l’intégration de ses capteurs LiDAR, on apprend par Automotive News que le constructeur suédois va retarder son lancement commercial de six mois. Rappelons que ces LiDAR permettent au véhicule de se doter d’une technologie pouvant théoriquement aller très loin dans la conduite autonome, même s’il faudra attendre des mises à jour futures pour y arriver.

Lancement au milieu de l’année prochaine

L’EX90 sera donc finalement lancé au milieu de l’année 2024 et non pas à la fin 2023 comme initialement prévu. Il s’attaquera au BMW iX, au Mercedes EQS SUV, à l’Audi Q8 e-tron et devra cohabiter avec ses deux cousins du groupe Geely, le Polestar 03 et le Lotus Eletre. Il doit coûter 107 900€ en prix de base sur notre marché.