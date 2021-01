Volvo : plus de la moitié des ventes en hybride dès 2021

En réponse à

Fiable Volvo , on en reparlera quand les soucis de leurs hybridations sera totalement réglé , je une connaissance qui roule XC90 T8 , et bien le bouzin est souvent au garage , enfin bien plus que la révision annuelle , pendant ce temps mon ex S60 Turbo Essence équipé du 5 cylindres de 2521 cc n'a jamais eu une seule emmerde , MY2006 , oui plus de 14 ans , et elle pourra en faire autant si on la laisse tranquille , mon ex XC60 D5 de 2011 , lui aussi roule toujours mais à eu quelques soucis malgré tout , ça reste un TD , quand aux usines à gaz moderne PHEV ça n'ira pas aussi loin que les anciennes , trop complexe et rien à faire les probabilités de pannes augmentes.

Alors Volvo PHEV , pour une certaines élites qui changent souvent , on est bien loin de la 240 à papa capable du million de kilomètres , je ne parle même pas des P1800 , les modernes c'est de la poudre aux yeux , du bling bling .