Volvo S60 : deux nouveaux moteurs, prix de base en baisse

La dernière génération de la S60 mène une carrière discrète chez nous. Cela s'explique surtout par le fait que c'est une berline, genre qui n'a plus la cote en France (Volvo avait d'ailleurs d'abord lancé le nouveau break V60). Et à cela s'ajoute le problème d'une gamme réduite, avec uniquement des motorisations hybrides rechargeables puissantes… et onéreuses.

Un handicap que le constructeur corrige en cette rentrée. La S60 descend enfin en gamme en adoptant des motorisations essence classiques, ou presque, puisqu'elles ont tout de même une micro-hybridation. Le nouveau modèle d'accès est la B3, avec un bloc quatre cylindres de 163 ch. Il y a ensuite la B4 avec un quatre cylindres de 197 ch. Les deux sont associés à une boîte automatique à 8 rapports.

Avec ces versions, les prix baissent enfin. Alors que la variante hybride rechargeable T6 commence à 60 400 €, la B3 fait chuter le ticket d'entrée à 44 800 € avec une nouvelle finition de base Momentum Business (ouverte aussi bien aux professionnels qu’aux particuliers). Elle a en série les radars de stationnement avant et arrière, la caméra de recul, le système d’ouverture des portes sans clé, la sellerie cuir ou encore la connectivité Apple Car Play et Android Auto. La B4 coûte 48 000 € avec la finition R-Design. Il faudra toutefois penser au malus, avec des rejets de CO2 variant de 151 à 156 g/km.