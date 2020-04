Volvo va licencier 1300 personnes en Suède

La crise fait des dégâts, y compris chez les constructeurs pourtant en forme et qui ne connaissaient que la croissance depuis de nombreux mois avant 2020. C'est le cas de Volvo, qui annonce aujourd'hui un plan de restructuration en Suède pour faire face au contexte économique difficile.

1300 emplois de "cadres" devraient être supprimés par la marque scandinave. Volvo précise toutefois que ces "notifications s'inscrivent dans le cadre de la réorganisation en cours des activités de l'entreprise, conformément à ses ambitions à long terme et la nécessité de réduire les coûts", mais elles sont toutefois accentuées par l'effet coronavirus.

Ce sont donc un peu plus de 5 % des effectifs de Volvo au niveau mondial qui vont être supprimés, notamment dans des domaines jugés "non prioritaires" alors que le constructeur se tourne de plus en plus vers les technologies d'avenir : électrification, nouvelles mobilités, conduite autonome, et vente en ligne.

Il faut dire qu'une grosse réorganistion est prévue chez Volvo qui ne produira plus un seul moteur thermique. Cette tâche sera assignée à une co-entreprise créée avec la maison mère Geely, afin que Volvo se consacre à 100 % aux véhicules électriques.