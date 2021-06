Volvo veut son usine géante de batteries en Europe

Décidément, Northvolt séduit grandement l'industrie automobile. La société suédoise (fondée seulement en 2016 !) spécialisée dans les cellules et batteries, devrait lever près de 13 milliards de dollars d'investissements d'ici 2030. En cinq ans, le petit est devenir un monstre, discret, mais efficace.

Goldman Sachs, la Fondation IMAS, AMF, mais surtout BMW et Volkswagen Group plus récemment, les entreprises n'ont pas misé leurs deniers par hasard sur cette entreprise. Les constructeurs espèrent de forts retours sur investissement, et en particulier une position préférable pour produire des batteries en Europe.

Désormais, c'est Volvo qui annonce vouloir créer une co-entreprise avec Northvolt pour la construction d'une usine produisant 50 GWh de batteries par an à partir de 2026. Avant cela, il y aura un étape intermédiaire avec 15 GWh de batteries qui seront achetées à l'usine de Northvolt de Skelleftea, opérée conjointement par Northvolt... et Volkswagen Group. Ce dernier, qui est le plus gros investisseur chez Northvolt, "possède" 40 des 60 GWh de production de cette usine, et une position dominante au sein du capital de l'entreprise suédoise.