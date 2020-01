Volvo XC40 T8 AWD électrique : prix dès 59 940 €

Pour son premier véhicule 100 % électrique, Volvo a décidé de convertir le SUV XC40. Sa nouvelle version, nommée P8 AWD, reçoit deux blocs électriques, un à l'avant et l'autre à l'arrière. Ensemble, les moteurs annoncent jusqu'à 408 ch. Une puissance de sportive, qui permet d'avoir des accélérations folles, le 0 à 100 km/h étant promis en 4,9 secondes.

Ce T8 est doté d'une batterie lithium-ion de 78 kWh. Volvo annonce une autonomie avec le cycle de mesure WLTP d'au moins 400 km. Avec une borne de recharge ultra-rapide 150 kW (ultra rare encore), on refait le plein à 80 % en 40 minutes.

Si les livraisons commenceront dans quelques mois, Volvo vient d'ouvrir les carnets de commandes. Le T8 a ainsi fait son apparition dans le configurateur de Volvo, avec la dénomination "Recharge Pure electric", Recharge désignant maintenant les modèles branchés de la marque, dont les nombreux hybrides rechargeables.

Pour l'instant, une seule variante R-Design est disponible, avec un équipement bien fourni. Il y a en série : freinage d'urgence automatique, aide à l'évitement de collision, aide au maintien dans la voie, hayon électrique, instrumentation numérique, navigation, phares LED, jantes 19 pouces, sellerie cuir Nappa et nubuck…

Le prix de ce modèle est de 59 940 €. Il est donc situé juste au-dessous des 60 000 €. Or, c'est le seuil de prix d'achat avec les batteries au-delà duquel il n'y a plus de bonus ! Mais le prix est sans option, il suffit donc de se faire un peu plaisir pour être au-delà des 60 000 € et ne pas profiter de l'aide de l'État de 3 000 €. À moins que le vendeur soit généreux et fasse la bonne ristourne.