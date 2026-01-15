Votre vieux permis de conduire français en papier n’a plus que sept ans à vivre

On ne parlera bientôt plus de « papier rose » pour désigner le document du permis de conduire. Instauré en France en 1985, ce gros permis de conduire en papier cartonné reste largement en circulation aujourd’hui en France, dans des états plus ou moins abîmés.

Il a officiellement été remplacé en 2013 par un document beaucoup plus petit, entièrement plastifié, au format d’une carte de crédit. Depuis 2024, d’ailleurs, il est possible de disposer d’une version entièrement électronique de ce permis de conduire français grâce à France Identité (de la même façon que la carte d’identité nationale). Mais pour l’instant, l’ancien gros papier rose reste autorisé et tous ceux qui n’ont jamais eu à refaire leur permis de conduire le possèdent toujours.

Légal jusqu’en 2033

Ce « vieux » papier rose restera légal en France jusqu’au 19 janvier 2033 très exactement. Il a donc encore sept ans d’espérance de vie mais devra obligatoirement être changé avant cette date.

Car en cas de contrôle après cette date avec un vieux permis de type « papier rose », vous vous exposerez à une amende de 11 euros pouvant être majorée à 38€. Il restera par ailleurs obligatoire de posséder sur soi le permis de conduire, sous peine d’une amende de 135€ et même d’une confiscation du véhicule en plus de devoir venir montrer le permis de conduire au poste de police.

Le changement de permis se fait en ligne

Le remplacement de ce « vieux » permis de conduire français se fait en ligne sur le site officiel du service public. Il nécessite au moins un justificatif d’identité, un justificatif de domicile, une photo et une signature numérique.