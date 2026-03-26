Vous n’oserez pas imaginer le prix de la nouvelle Alpine Ravage « Tarmac Master », encore plus chère que l’A110 R Ultime

En matière d’exclusivité, l’Alpine A110 R Ultime se pose là. Avec son moteur reprenant des pièces de la version de compétition GT4, une boîte spécifique et un châssis conçu pour l’efficacité sportive maximale, cette version limitée à 110 exemplaires se facture 265 000€ dans sa version de base à comparer aux 66 900€ d’une A110 de base ou aux 79 900€ d’une A110 GTS.

Mais ce ne sera finalement pas la version la plus extrême et exclusive de l’A110 thermique de seconde génération. Ravage, une petite société spécialisée dans la préparation de l’A110 depuis plusieurs années et connue pour la qualité de son travail, vient en effet de présenter en collaboration avec Alpine l’A110 « Tarmac Master ». Elle a visiblement reçu la bénédiction de la marque sportive du groupe Renault et son nom fait référence au pilote français Gilles Panizzi réputé pour son expertise des rallyes sur asphalte (même s’il ne s’est jamais illustré au volant d’une Alpine en compétition et que cette nouvelle version de l’auto ne vise pas le rallye).

Une préparation encore plus extrême

L’A110 « Tarmac Master » se base sur l’A110 R Ultime, mais Ravage annonce des chiffres encore supérieurs à ceux du modèle « normal » : le préparateur évoque une largeur portée à 1,91 mètre (au lieu de 1,80 mètre), une ligne d’échappement en titane fournie par Akrapovic ou encore des pièces de compétition fournies par Oreca.

Ravage précise que l’auto dispose d’un turbo différent, même si le préparateur donne les mêmes chiffres de puissance (320 chevaux avec du carburant classique, 345 chevaux avec du carburant à 102 d’indice d’octane) et de couple (420 Nm) en pic. La masse reste « sous les 1 100 kg » malgré l’élargissement des voies, sachant qu’une A110 R Ultime émarge à 1 100kg à vide officiellement.

295 000€ et 10 exemplaires

Ravage indique un prix de base fixé à 295 000€ pour cette « Tarmac Master » et une production qui se limitera à 10 exemplaires, sans qu’on sache pour l’instant s’il s’agit de modèles compris dans les 110 exemplaires de l’A110 R Ultime initialement prévus.