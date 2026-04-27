L’Alpine A110, cette voiture de sport française surdouée, ne sera bientôt plus fabriquée, mais il est encore possible d’en acheter

La dernière fois qu’on en parlait, c’était pour annoncer la fermeture du carnet de commandes de sa version de base : l’Alpine A110, cette voiture de sport française à moteur essence commercialisée depuis 2018, continue de s’éteindre.

Il n’est désormais plus du tout possible de commander une Alpine A110 neuve configurée selon ses souhaits. La division sportive du groupe Renault vient en effet de fermer le carnet de commandes de toutes les versions de la sportive (A110 de 252 chevaux, A110 GTS de 300 chevaux, A110 R et A110 R Ultime).

Produite jusqu’à cet été et toujours en stock

L’Alpine A110 reste produite à l’usine de Dieppe, histoire d’honorer toutes les commandes passées par la clientèle (elle a encore été immatriculée à 545 exemplaires sur le premier trimestre de l’année 2026). Et il est toujours possible de mettre la main sur l’un des exemplaires en stock dans le réseau du constructeur.

Mais cette production cessera définitivement « d’ici l’été prochain ». Modèle hors normes sur le marché automobile actuel en raison de sa légèreté et de sa philosophie de conception, l’A110 de seconde génération disparaîtra alors.

L’A110 électrique prendra le relais

On le sait, Alpine présentera d’ici la fin de l’année 2026 l’A110 de troisième génération qui prendra le relais de cette fabuleuse sportive. Mais avec un groupe motopropulseur entièrement électrique comme la citadine A290 et le SUV A390, utilisant une partie de la technologie de la Renault R5 Turbo 3E.

Pour l’instant, il est difficile de dire avec certitude si cette future A110 restera uniquement électrique ou si Alpine la déclinera en version essence (avec ou sans hybridation). Récemment, le constructeur a plusieurs fois laissé entendre que cette possibilité n’était pas encore à écarter.