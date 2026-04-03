Que faut-il attendre des ventes de l'Alpine A390 et de la prochaine Alpine A110 électrique ?

Entre l’Alpine de Luca de Meo et celle vue par François Provost, il y a visiblement un gros décalage. L’année dernière, l’ancien patron du groupe Renault parlait toujours de grands projets pour la marque sportive du géant français : alors que le SUV A390 préparait son lancement, la marque planchait sur un projet de supercar et préparait aussi l’élargissement de sa gamme sportive : outre l’A110 de troisième génération qui doit passer au 100 % électrique d’ici quelques mois, des modèles à quatre places basés sur sa plateforme devaient renforcer le catalogue d’ici la fin de la décennie.

En moins d’un an, la teneur de ces projets a beaucoup évolué. Luca de Meo parti, François Provost a tout simplement décidé d’abandonner l’Alpine Hypertech censé prendre la suite de l’usine de moteurs de Formule 1 de Viry-Châtillon, renommé « Alpine Tech » et vidé de ses objectifs principaux. L’engagement en catégorie Hypercar en championnat du monde d’endurance ? Terminé. La supercar routière Alpine ? On n’en parle plus.

« Il faut montrer qu’Alpine rapporte »

Dans son nouveau plan « FutuREady » présentant tous les grands projets de Renault d’ici la fin de la décennie, Renault n’évoque plus que des projets à court et moyen termes pour Alpine : « Alpine va continuer sa stratégie de croissance en : lançant la prochaine génération de son modèle iconique, la A110 basée sur l’Alpine Performance Platform – APP ; capitalisant sur les modèles Alpine A290 et A390 pour attirer de nouveaux clients ; proposant toujours plus d’exclusivité et de personnalisation via des séries limitées telles que l’Alpine A110 R Ultime ».

Il n’y a que ce court paragraphe qui parle d’Alpine dans le long communiqué de Renault publié le mois dernier, mais celui publié par Alpine était plus précis : « la marque confirme le développement de l'Alpine Performance Platform (APP), qui servira de base à plusieurs types de carrosseries ces prochaines années : coupé, spider et 2+2, sans compromis ». L'A310, ce projet de sportive à quatre places basée sur l'architecture APP de la nouvelle A110 électrique qu'on a vu sous la forme de prototypes il y a quelques jours, est donc bien sauvegardé mais il n'y a plus d’expansion aux Etats-Unis. « J’arrête l’expansion internationale. Avant de dépenser davantage, il faut montrer qu’Alpine rapporte. C’est comme au golf. Nous allons commencer au’putter’, c’est-à-dire avec le marché français, allemand, britannique », ajoutait François Provost auprès des journalistes du Figaro.

Une gamme de quatre modèles

Le groupe Renault refuse ainsi d’aller plus loin que les projets déjà sur le point d’aboutir et veut désormais gagner de l’argent avec les A290, A390, A110 de troisième génération et A310. Les projets de gros SUV, de supercars et d'arrivée sur le marché américain ne sont plus à l’ordre du jour. Mais paradoxalement, l’idée même d’atteindre la rentabilité en ne visant un marché aussi réduit que celui de la France, de l’Allemagne et du Royaume-Uni paraît délicate.

Et il y avait aussi une phrase intéressante, attribuée au directeur d'Alpine Philippe Krief : « Enfin, en restant agiles et flexibles, Alpine sera en mesure de réagir en temps réel aux évolutions du marché ; notre stratégie est aussi adaptable que robuste ». Cela signifie-t-il qu'Alpine peut convertir ses sportives A110 (et l'A310 ?) en modèles thermiques comme l'avait suggéré Luca de Meo l'année dernière si le marché ne suit pas, ou simplement que le constructeur peut accélérer dans son développement si la réponse des clients est bonne ? Pour l'instant, Alpine n'annonce pas officiellement d'A110 thermique de troisième génération mais cette dernière ne paraît plus du tout fantaisiste, comme l'expliquaient les journalistes du Moniteur Automobile ou d'Autocar il y a quelques jours.

Précisons par ailleurs que chez Porsche, on vient de nous confirmer l'arrivée prochaine des 718 électriques même s'il était récemment évoqué leur possible annulation au profit de déclinaisons thermiques.

Et tout le monde attend de voir ce que donneront les volumes de vente de l'A390, ce SUV familial qui a la vocation à pousser fortement la diffusion d'Alpine (sans doute plus encore que la citadine A290). Le modèle est actuellement en periode de lancement et nous n'avons pas encore assez de données à ce sujet pour l'instant. D'après AAA Data, il y a eu 8 exemplaires immatriculés en France en février et 32 en mars 2026. Mais il n'est pas certain que les livraisons aux clients ait vraiment débuté à ce stade.

Les premiers chiffres de l'A110 électrique

Mais d'ailleurs, à quoi ressemblera la future A110 électrique qui doit être dévoilée cette année ? On sait déjà qu'elle bénéficiera d'une architecture électrique similaire à celle de la Renault R5 Turbo 3E, avec un circuit à 800 volts de tension. Elle embarquera deux packs de batteries intégrés au châssis (en aluminium), l'un à l'avant et l'autre à l'arrière pour optimiser la répartition des masses (à 40/60 entre l'avant et l'arrière).

Au lieu des deux moteurs arrière de la R5 Turbo 3E installés directement dans les roues, l'A110 aura droit à une triple motorisation avec une machine sur le train avant et deux sur le train arrière, comme sur le récent A390. L'ensemble générera donc du torque vectoring très fin comme dans le SUV, garantissant une très bonne agilité en conduite sportive.

Côté autonomie maximale, le directeur d'Alpine Philippe Krief évoquait auprès des journalistes d'Autocar « plus de 500 km » et affirmait qu'elle pourrait « enchaîner trois tours complets de la Nordschleife sans perdre ses performances de batterie ». On ne connaît pas encore sa puissance maximale mais elle pourrait s'approcher des 500 chevaux et on espère que l'objectif de masse autour des 1 500 kg, annoncé par Luca de Meo l'année dernière, sera respecté.