Le passage au 100 % électrique se poursuit pour Alpine et la marque dieppoise joue une partie de son avenir avec sa future Alpine A110 électrique !

En 2017, on découvrait la nouvelle Alpine A110 qui allait permettre à la marque de Dieppe de revenir sur le devant de la scène. Cette auto de par son style, ses caractéristiques techniques, l’agilité de son châssis a convaincu beaucoup « d’alpinistes » qui pouvaient être sceptiques au départ qu’elle était bien l’héritière de l’A110 des années 1960.

Mais toutes les bonnes choses ont une fin et cette A110 « nouvelle formule » va bientôt disparaître, car la marque Alpine s’est décidée à passer au tout électrique et à laisser de côté les modèles thermiques. D’ailleurs après l’A110, la marque au A fléché a accueilli dans sa gamme deux modèles électriques, la citadine Alpine A290 et le SUV Alpine 390.

Des ventes en hausse grâce aux électriques

Aujourd’hui, la gamme de la marque Alpine se présente ainsi, on trouve l’Alpine A110 thermique qui n’est plus disponible à la commande, mais seulement sur stock (la production cesse cet été pour accueillir le nouveau modèle électrique qui va entamer ses essais de validation). Il y a l’Alpine A290, la première Alpine de série électrique en 180 ch (GT et GT Premium) et 220 ch (GT Performance et GTS), et enfin l’Alpine A390, un SUV électrique disponible en version à trois moteurs électriques de 400 ch (A390 GT) et 470 ch (A390 GTS). Alpine se félicite de son passage à l’électrique en annonçant une progression de + 54,7 % dans le monde (3 246 immatriculations) du fait principalement de la petite Alpine A290 qui s’est vendue à 2 452 exemplaires.

Obligation du passage à l’électrique dans l’UE

Il reste qu’il s’agit d’un niveau de vente limité si on le compare à Porsche par exemple (279 500 Porsche livrées dans le monde en 2025) et même à Ferrari (13 640 Ferrari vendues en 2025) qui affiche des tarifs supérieurs, mais ces chiffres de vente d'Alpine montrent un réel intérêt des clients pour les voitures sportives de la marque de Dieppe. Et puis, Alpine compte beaucoup sur le SUV A390 qui est encore en cours de lancement dans la plupart des pays européens. Quoi qu’il arrive, le salut viendra principalement de l’Europe (+ 53,9 % en 2025) pour la marque Alpine. Une Europe où il deviendra difficile de vendre dans peu de temps des voitures qui ne seront pas électriques dans les pays de l’Union européenne, d’où l’obligation pour la marque de Dieppe d’investir dans l’électrique.

Luca de Meo a indiqué la voie à suivre

Avec une gamme réduite à deux modèles, la marque Alpine ne peut pas imaginer conquérir le monde quand Porsche dans le même temps un nombre important de modèles déclinés dans un grand nombre de versions. Mais il faut bien dire que si les débuts de la marque Alpine datent de 1955, la production Alpine a été arrêtée en 1995 (dernier modèle produit Alpine A610) et n’a repris avec la nouvelle Alpine A110 en 2017. Cela ne fait donc pas encore dix ans que la marque a repris vie. En 2023, Luca de Meo, à l’époque Directeur général du groupe Renault, a évoqué le « Dream Garage » avec la création de sept modèles électriques Alpine pour 2030 (A290, A390, A110, A110 Spider, A310, A490, A590). Depuis Luca de Meo est parti de chez Renault en 2025 au moment où l’Alpine A290 venait d’être lancée et le SUV Alpine A390 arrivait en production.

Sept modèles au programme, mais un « Dream Garage » modifié

Après le départ de Luca de Meo, le « Dream Garage » a été quelque peu chamboulé. Ainsi on ne parle plus d’une nouvelle A310, et l’on ne sait pas s’il y aura un autre aux côtés de l’A390. Quoi qu’il en soit, il n’est plus question d’un très grand SUV pour aller jouer aux États-Unis, la fluctuation des droits de douane de l’administration Trump a refroidi les ardeurs d’Alpine. Cependant, la nouvelle Alpine A110 électrique est toujours d’actualité et elle devrait faire sa première apparition avant la fin de l’année sous la forme d’un show-car lors du Mondial de l’automobile programmé du 12 au 18 octobre 2026. Cette Alpine A110 électrique va devoir reprendre le flambeau de l’A110 thermique vers la fin de 2017 et qui devra être aussi joueuse qu’elle pour ne pas risquer de décevoir les amoureux de la marque au A fléché.

Plateforme évolutive pour plusieurs modèles performants

Pour donner des ailes à sa nouvelle Alpine A110 électrique, la marque de Dieppe a défini un cahier des charges précis et prévu une plateforme spécifique pour accueillir batteries et électromoteurs de cette nouvelle « berlinette » désormais « zéro émission ». La plateforme en question est l’APP (pour Alpine Performance Platform), une base modulable qui a été conçue au départ pour des motorisations 100 % électriques, mais qui a évolué pour accueillir des motorisations hybrides, même si ces dernières sont plutôt destinées aux marchés hors UE qui vont poursuivre avec des motorisations thermiques pendant encore longtemps. Cette plateforme peut accueillir, pour les modèles électriques, des batteries à l’avant et à l’arrière ou bien sous le plancher, cette dernière disposition devait servir à la future Alpine A310, dont on n’entend plus parler, mais pourrait équiper des versions allongées de l’Alpine A110 qui deviendrait des modèles quatre places (2 + 2).

Une position de conduite conservée

Quoi qu’il en soit, le premier modèle à disposer de cette nouvelle plateforme APP est le coupé A110 qui va prendre la suite de l’A110 thermique. Pour cette auto, Alpine fait comme Porsche avec ses futurs modèles 718 électriques, Porsche Boxster et Porsche Cayman, et place les batteries derrière les deux sièges avant le plus bas possible. Cette architecture que Porsche nomme « e-core » permet de conserver un centre de gravité très bas, une répartition des masses équilibrée, un gabarit compact, mais aussi de permettre au conducteur d’être dans une position de conduite très basse afin de mieux contrôler et anticiper les mouvements de l’auto. De plus Alpine ne s’interdit pas de disposer, en plus, des batteries dans le compartiment avant du véhicule afin de disposer d’une capacité de charge plus importante avec plus d’autonomie à la clé. À l’arrière on devrait trouver deux électromoteurs à flux axial d’une puissance totale de 475 ch afin de compenser le poids des batteries et rendre l’Alpine A110 électrique aussi joueuse que la thermique qui dispose de 350 ch dans sa version la plus puissante (A110 R). D’autres motorisations moins puissantes pourraient être disponibles plus tard et pourquoi pas une version quatre roues motrices avec un moteur électrique à l’avant.

La Formule 1 comme vecteur de notoriété

Cette base APP a été conçue pour durer et devrait servir à deux générations de véhicules. Elle est conçue pour l’A110 électrique qui sera produite dans la manufacture Alpine de Dieppe, mais aussi pour de nombreuses déclinaisons de cette auto. On parle déjà d’une version spider, d’un coupé 2 + 2 et d’un cabriolet 2 + 2. La base APP devait être finalisée à la fin de 2023, mais l’arrivée du nouveau patron Philippe Krief a repoussé cette échéance à fin 2024, de plus le chef d’Alpine a voulu qu’elle soit la plus modulable possible pour s’adapter à différents marchés hors UE, en particulier aux États-Unis, mais aussi en Asie où les véhicules thermiques vont continuer à se vendre après 2035. Les États-Unis du fait de droits de douane fluctuants ne sont plus pour le moment la priorité d’Alpine, mais la marque dieppoise veut investir désormais le marché canadien. Et il y a aussi d’autres marchés européens où la marque Alpine espère conquérir plus de clients, c’est le cas de l’Allemagne et de la Grande-Bretagne. C’est pour cela que la marque devrait poursuivre ses efforts en Formule 1 et même si l’Alpine A526 de F1 est désormais motorisée par Mercedes-AMG, la présence en F1 reste importante pour augmenter la notoriété d’une marque et Alpine compte sur cette présence pour renforcer son image à l’international.