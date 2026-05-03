Le passage au 100 % électrique se poursuit pour Alpine et la marque dieppoise joue une partie de son avenir avec sa future Alpine A110 électrique !

Depuis ses débuts en 1955, la marque Alpine est une marque sportive et entend bien le rester. S’il y a été décidé que la marque ne serait plus présente en 2027 dans le championnat mondial d’endurance WEC, le constructeur de Dieppe entend bien rester en Formule 1 et cela même si l’Alpine A526 qui participe à ce championnat utilise un moteur Mercedes-AMG. Et puis, il y a les modèles réservés à la compétition/client, comme l’Alpine A290 qui participe au Trophée Alpine A290 Rallye, dans le cadre du Championnat de France des rallyes (sur 6 manches en 2026).

Dans les compétitions de rallye les pilotes peuvent également opter pour les Alpine A110 Rally et Rallye GT + qui peuvent participer à tous les rallyes qu’ils soient régionaux, nationaux ou internationaux. Enfin, l’Alpine A110 Cup qui peut participer sur circuit à l’Alpine Elf Cup Series, tandis que l’Alpine A110 GT4 Evo peut s’engager dans les compétitions accueillant les autos de la catégorie répondant au règlement technique de la catégorie SRO GT4.

La gamme actuelle avec les A290 et A390…

Voilà pour la compétition, pour la vie de tous les jours Alpine va aussi lancer des modèles performants qui viendront aux côtés de l’Alpine A290 dont la marque envisage de développer une version plus puissante affichant dans les 280 ch pour s’en aller lutter contre les modèles électriques du groupe Stellantis dont la future Peugeot e-208 GTi de 280 ch. Et pour le modèle SUV Alpine A390, après l’A390 GT de 400 ch on attend une version plus puissante qui se nomme Alpine A390 GTS qui sera toujours dotée de 3 électromoteurs, mais dont la puissance va passer à 470 ch avec des performances améliorées dont un passage de 0 à 100 km/h en 3,9 secondes, soit pratiquement une seconde de moins que la version GT. Cette version sera bientôt disponible à partir de 78 000 € contre 67 500 € pour la version GT.

… et l’extension de gamme avec :

Alpine A110 électrique – Eté 2027

Pour l’Alpine A110, la marque de Dieppe joue gros, car on ne lui pardonnera pas de faire de la star d’Alpine depuis les années 1960, un modèle sans âme, manquant d’agilité. Le problème d’une voiture électrique vient essentiellement des batteries, il faut qu’elles bénéficient d’une certaine capacité pour que l’autonomie soit correcte. Mais qui dit grande capacité, dit poids important et sur une auto sportive, qui doit être la plus légère possible, c’est difficilement acceptable. Rappelons que l’actuelle A110 thermique de base ne pèse à vide que 1 102 kg pour 252 ch et que la version R Ultime de 345 ch pèse seulement deux kilos de plus !

Malgré toute la bonne volonté du monde, Alpine ne pourra descendre aussi bas pour son A110 électrique. Alors pour compenser cela, la marque va augmenter la puissance des électromoteurs de son bolide, la puissance devrait être de l’ordre de 475 ch. Cette puissance sera extraite de deux électromoteurs à flux axial positionnés à l’arrière. Il s’agit de moteurs électriques compacts en forme de galette, ils sont faciles à installer dans un espace réduit comme peut l’être le compartiment moteur d’une A110. Quant à la batterie (de type NMC), elles seront deux, la plus importante sera positionnée le plus bas possible derrière les sièges avant, l’autre sera positionnée très bas à l’avant. Ceci est fait afin de garantir une hauteur de caisse réduite, un centre de gravité le plus bas possible ainsi qu’une répartition des masses optimale. D’autres versions avec des moteurs plus ou moins puissants pourraient faire leur apparition plus tard, on évoque même une version quatre roues motrices avec un moteur supplémentaire positionné à l’avant.

L’autonomie devrait être correcte puisque la capacité cumulée des deux batteries devrait être de l’ordre de 77 kWh et le poids de l’ensemble serait limité à 1 500 kg. Pour la recharge, l’architecture électrique sera de 800 volts, ce qui devrait permettre des temps de recharge courts sur des chargeurs rapides. Pour l’agilité, l’Alpine A110 électrique pourra compter sur une bonne répartition des masses, mais aussi sur l’architecture électronique de l’auto dotée du système SDV (Software Defined Vehicle) qui pilotera l’ADM (Alpine Dynamic Module) chargé d’améliorer l’agilité avec le dispositif Torque Vectoring Actif qui va distribuer le couple sur chacune des roues arrière en privilégiant celle qui a la meilleure adhérence. Plus performant qu’un conventionnel différentiel à glissement limité, ce système permet une répartition quasi instantanée de 0 à 100 % du couple entre les roues arrière.

Quant au style de cette auto, il sera proche de l’actuelle génération mais avec des dimensions plus généreuses à l’arrière, conséquence d’ailes plus galbées pour accueillir des pneus plus larges afin qu’ils contrôlent mieux le poids plus élevé de l’auto et surtout la puissance et le couple supérieurs des motorisations électriques. Les lignes et la signature lumineuse de cette A110 sur batteries puiseront également leur inspiration dans le style du concept-car de l’hypercar Alpenglow de 2022, mais aussi dans la dernière nouveauté en date de la marque, le SUV Alpine A390. Présentée sous la forme d’un show-car au prochain Mondial de l’auto à Paris en octobre, la voiture devrait être lancée commercialement vers la mi-2027. L’A110 électrique ainsi que toutes ses déclinaisons sur la base APP seront produites au sein de la Manufacture Alpine de Dieppe.

Alpine A110 Spider – Fin 2028

Depuis les débuts de la marque Alpine, Jean Rédélé son créateur avait conscience que sans de multiples modèles sa société n’allait pas pouvoir survivre. C’est pour cela que la plupart des modèles créés ont été déclinés en plusieurs carrosseries, la première d’entre elles étant la carrosserie cabriolet. La nouvelle direction Alpine reprend cette idée à son compte et va développer un spider sur la base de la future Alpine A110 électrique. Un projet de cabriolet avait déjà été envisagé avec l’actuelle génération d’A110 thermique, mais a été abandonné en cours de route. Ce ne sera pas le cas pour la future A110 électrique qui aura bien une version découvrable qui pourrait être dévoilée au début de 2028.

Cette version devrait disposer d’une capote en toile qui se repliera électriquement et permettra de rouler cheveux au vent en bénéficiant du silence de la motorisation électrique. Cette auto reprendra la plateforme APP, les motorisations et les batteries de l’A110 électrique. Du fait d’une obligation de renforcer la structure, l’auto devrait être plus lourde que le coupé, mais avec cependant des performances assez proches.

Alpine A110 2 + 2 – Printemps 2029

Alpine poursuivant sa déclinaison de modèles et alors que le projet d’une Alpine A310 semble bien être définitivement enterré, Alpine va se servir de la modularité de sa plateforme APP pour développer un coupé 2 + 2. Des coupés 2 + 2, Alpine connaît puisque l’on peut citer le Coupé 2 + 2 de 1961 sur base d’A108 ou la GT4 de 1965. Ce modèle qui est plus familial qu’une « berlinette » peut transporter quatre personnes, à condition que les deux personnes supplémentaires qui vont s’installer sur les sièges arrière ne soient pas trop grandes ni corpulentes. Là encore, Alpine va bénéficier de la modularité de la plateforme APP pour en modifier l’empattement et le porte-à-faux arrière qui seront tous deux allongés. La hauteur de l’auto sera plus importante puisque les batteries ne pouvant trouver place derrière les sièges avant seront disposées dans le plancher. Ce modèle pourrait être disponible en 2029, après une présentation en avant-première fin 2028.

Alpine A110 Cabriolet 2 + 2 – Fin 2029

Version découvrable de la future Alpine A110 2 + 2 électrique, l’Alpine A110 cabriolet 2 + 2 (un nom qui n’a rien d’officiel) devrait être modèle très haut de gamme avec une capote souple qui pourra se replier électriquement en roulant. Elle devrait disposer comme l’A110 2 + 2 de batterie de grande capacité afin d’en faire une vraie routière capable d’avaler les kilomètres sans avoir besoin d’être rechargée trop souvent. Avant-dernier modèle du nouveau « Dream Garage », il bénéficiera lui aussi de la plateforme APP et sera produit à l’instar de tous les modèles « APP » à Dieppe.

Alpine ? – 2030

Depuis l’annonce de Luca de Meo sur le « Dream Garage » d’Alpine, on s’attend à sept modèles. Le patron Philippe Krief a indiqué en début d’année qu’un septième modèle était toujours à l’étude, tout en indiquant que cela pouvait être une berline, un SUV ou un Shooting Brake, que la décision n’était pas encore prise pour ce que sera finalement cette auto. Dans la première mouture du « Dream Garage » étaient envisagés trois SUV pour la marque française, après l’A390, il y aurait eu un A490 et même un A590 pour le marché américain. Ces deux derniers modèles devaient profiter de l’expérience de Geely, le groupe chinois partenaire de Renault, mais pour le moment seul l’A490 aurait des petites chances d’être produit à moins qu’Alpine choisisse de créer une berline qui pourrait adopter une carrosserie « fastback » ou bien encore un Shooting Brake. L’avenir nous le dira.