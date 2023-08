Vous pouvez à nouveau commander une Honda Civic

La Honda Civic est l’exemple même des conséquences de la pénurie de certaines pièces et des soucis d’approvisionnement. Lancée en juillet 2022, la marque a été contrainte d’interrompre sa commercialisation en décembre dernier.

Pour remédier au problème, Honda a dû trouver de nouvelles sources d’approvisionnement, plus stables, mais aussi plus coûteuses. D’autres solutions ont également été dénichées pour remédier aux soucis de logistiques vers l’usine au Japon et depuis celle d’Europe.

La Civic est donc de retour au catalogue du constructeur. La motorisation hybride de 184 ch e:HEV est toujours de la partie, selon trois niveaux de finition : Executive, Sport et Advance.

En juillet dernier, elle était vendue respectivement 32 400 €, 33 700 € et 37 100 €. Désormais, les prix affichés ne sont plus comparables avec une mise de départ de 39 220 € (Executive), puis 40 520 € (Sport) et 43 920 € (Advance). L’écart atteint ainsi jusqu’à 6 820 € !

Honda mise davantage sur ses offres de location pour séduire. Ainsi, la Civic Executive est proposée à 399 € par mois, avec un premier loyer de 5 960 € (36 mois et 30 000 km). Dans ce cas, la hausse se limite à 10 € mensuels par rapport à l’année dernière. La marque explique cette faible différence de loyer par une côte soutenue de la Civic.

2000 Civic d'ici la fin de l'année

Par ailleurs, le financement représente 40 % des ventes. Avec une telle augmentation du prix catalogue, la part de location devrait augmenter. Honda mise pour l’année 2023 sur un volume de 2 000 Civic vendues. Pour l’année prochaine, 2 500 unités devraient trouver preneur.

Même si la Civic n’est pas un SUV, elle est d’une grande importance pour la marque puisque 65 % des acheteurs représentent de la conquête. Il s'agit généralement de clients qui roulaient au volant d’une marque premium.