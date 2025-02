Vroum rempile, mais pour les vacances seulement

Les émissions qui parlent de voitures, on les connaît, mais celles qui prennent la peine d’aller à la rencontre des passionnés, bricoleurs et bichonneurs de carrosseries, on n’en connaît qu’une. Elle s’appelle Vroum et, malheureusement, elle a disparu de la grille de France 3 Normandie (devenue Ici Normandie) qui la programmait.

Alors on se console comme on peut avec ce retour éphémère de l’émission de Laurent Quembre qui ressurgit chaque dimanche pour trois nouveaux épisodes diffusés durant le temps, trop court, des vacances de février.

À la découverte des trésors normands

Les 9, 16 et 23 de ce mois, l’infatigable dénicheur normand va parcourir les routes de l’Orne et de l’Eure, avant de rejoindre Granville, « la Monaco du Nord ». Sa route commence du côté d’Alençon ou l’animateur découvre des restaurateurs de Porsche et de Coccinelle. Elle se poursuit à bord d’une Maserati rénovée par un mécanicien du cru. À son bord, il part à la rencontre d'une Panhard et de son propriétaire.

Dans l’Eure, ses pas le mènent vers un père et son fils fans d’Alpine, qui bichonnent une A310 en famille. Non loin, d'autres autos attendent Laurent Quembre, mais elles sont moins puissantes que les voitures de Dieppe, puisque ce sont des voitures à pédales qu’il découvre dans un musée privé.

Porsche, Volkswagen, Maserati, Mini de collection : la Normandie regorge de modèles et de passionnés souvent amateurs que les émissions automobiles ne dévoilent jamais. Vroum le fait, ou plutôt le faisait. Alors pourquoi ne pas prolonger tout au long de l’année ces vacances de février et profiter encore et toujours le dimanche à 11 h 10 de cette émission ? D’autant que ceux qui n’ont pas la chance de vivre dans cette région, peuvent en profiter en replay sur le site France.tv.