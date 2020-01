10 événements liés à l'automobile dont vous allez parler en 2020

L'arrivée des modèles hybrides français

Voilà des années qu'on nous les promet. Ils arriveront enfin dans les concessions et sur nos routes en 2020 ! En début d'année, PSA va débuter la livraison de ses hybrides rechargeables, avec pour commencer le DS7 Crossback E-Tense, annoncé par la marque en 2017 ! Citroën aura le C5 Aircross, Peugeot les 508 et 3008. Du côté du Losange, les hybrides devraient être officiellement présentés en janvier et lancés d'ici l'automne. Renault sera sur les deux fronts, avec de l'hybride simple pour la Clio et de l'hybride rechargeable pour les Captur et Mégane.

Le nouveau patron étranger de Renault

2019 a clairement un goût d'annus horribilis pour Renault. Il y a d'abord eu les suites de l'affaire Ghosn, puis la fusion ratée avec Fiat et enfin le limogeage du directeur général Thierry Bolloré. L'ex-numéro 2 de Ghosn avait pourtant été conforté à ce poste en début d'année, faisant la paire avec le nouveau président Jean-Dominique Senard. Mais ce dernier l'a finalement poussé vers la sortie en octobre ! Depuis, la marque lui cherche un remplaçant. Luca de Meo, actuellement à la tête de Seat, tient la corde. Il devrait donc y avoir un patron non français à la tête de Renault, puisque Luca de Meo est italien.

Les effets de la fusion PSA-FCA

Après avoir refusé un tel rapprochement début 2019, préférant regarder du côté de Renault, Fiat Chrysler Automobile a finalement décidé de s'associer à PSA. Un protocole d'accord a été signé en décembre 2019. Les deux parties espèrent terminer leur fusion d'ici début 2021. L'année 2020 va donc être rythmée par les premières décisions stratégiques et techniques, afin de bénéficier au plus vite des synergies possibles.

Le retour des 90 km/h

La loi mobilité a été promulguée il y a quelques jours. Sa mesure la plus médiatique est la possibilité de remettre une limitation à 90 km/h sur les départementales. La décision revient aux présidents des collectivités… mais beaucoup dénoncent une forme d'hypocrisie, avec un cadre de mise en place très restrictif. Plusieurs départements sont toutefois prêts à le faire, comme le Cantal ou la Haute-Marne, et relanceront ainsi de plus belle le débat sur l'intérêt des 80 km/h. Ceux-ci doivent faire l'objet d'un premier bilan en juillet 2020… et on imagine déjà que la Sécurité Routière retiendra ce qui l'arrange tout en critiquant les contre-analyses.

Volvo : bridage pour objectif zéro mort

En 2014, Volvo a fait une promesse qui semble folle : plus aucun mort ou blessé grave dans une de ses nouvelles voitures à partir de 2020. La marque va donc être particulièrement suivie cette année ! Spécialiste de la sécurité, Volvo n'a de cesse d'innover pour arriver à cet objectif. Mais pour le constructeur, la technologie ne suffit pas. Il compte donc s'attaquer aux mauvais comportements des conducteurs. Volvo a ainsi pris une décision radicale : d'ici quelques mois, tous les modèles produits seront bridés à 180 km/h ! La marque enchaînera avec l'installation de caméras à bord qui surveilleront l'attention du conducteur. Si celui-ci est trop distrait, la voiture pourrait se garer seule !

Fast and Furious et James Bond : l'auto vedette sur grand écran

Les amateurs de course-poursuite seront ravis avec la sortie du nouvel opus de deux franchises spécialistes de la discipline : James Bond le 8 avril et Fast and Furious le 20 mai. Du côté de 007, le casting automobile mettra bien sûr à l'honneur Aston Martin, avec la DB5 (bien malmenée dans la bande-annonce), la V8 et la future supercar Valhalla. Le nouveau Land Rover Defender sera aussi visible. Du côté de la célèbre saga FF, peu d'informations ont filtré, il n'y a pas encore de bande-annonce. On sait que l'on retrouvera un casting similaire au 8e, avec Vin Diesel, Michelle Rodriguez et le retour de Charlize Theron. Et on s'attend toujours à du grand spectacle… et beaucoup de tôles froissées.

Le Mondial de l'Auto rejoue sa survie

Les grands salons internationaux ne sont pas en forme. Le rendez-vous français s'était remis en question dès son édition 2018, modifiant en profondeur sa recette, avec notamment l'arrivée de la moto et une durée raccourcie. À la clé : un succès, avec toujours plus d'un million de visiteurs. Mais le mauvais bilan du Salon de Francfort en septembre 2019 rappelle que rien n'est gagné. L'édition 2020 sera marquée par un changement des organisateurs, qui comptent à nouveau faire évoluer la formule. Ils évoquent un festival, qui ne se limitera pas à la Porte de Versailles. Reste à convaincre les constructeurs de venir…

Un changement de ton à la Sécurité Routière

La communication de la Sécurité Routière va évoluer en 2020. Elle mettra de côté les images chocs, préférant un ton plus apaisé. Le mot d'ordre : un appel à la bienveillance des uns envers les autres. Le slogan "Tous Responsables" est ainsi abandonné au profit de "Vivre, ensemble". Grande nouveauté des premiers spots : féliciter les bons comportements qui évitent les accidents. La Sécurité Routière envoie enfin un message de gratitude "à l’égard des Français qui, en améliorant leurs comportements sur la route, ont fait chuter le nombre de tués".

Gran Turismo 7 avec la PlayStation 5 ?

Noël est à peine passé, mais les amateurs de jeux vidéo attendent déjà très impatiemment le prochain, qui sera marqué par la sortie des nouvelles PlayStation 5 et Xbox Scarlett ! Très peu d'informations ont été données sur le catalogue des jeux disponibles au lancement. La PS5 pourrait créer l'événement avec le septième opus de la célèbre saga Gran Turismo, sept ans après le sixième (et trois avec Gran Turismo Sport).

Les voitures chinoises veulent percer en Europe

Les autos chinoises se montrent depuis plusieurs années dans les salons européens. Certaines sont déjà en vente, comme les MG au Royaume-Uni. Et la marque souhaite enfin partir à la conquête du reste du continent, notamment avec son SUV électrique ZS EV, qui vient de recevoir 5 étoiles au crash-test Euro NCAP. Il sera proposé en France en 2020. Mais on va surtout guetter le lancement européen de l'ambitieuse marque Lynk & Co, cousine de Volvo. Le SUV 01 sera d'ailleurs fabriqué dans l'usine belge de Volvo. Alors prêt à oser la voiture chinoise ?