2021 : année record pour l’occasion

Pour les vendeurs de véhicules d’occasion, 2021 restera comme étant un excellent millésime. Pour la première fois, selon les données d’Autoways, plus de 6 000 000 de voitures ont changé de mains l’année dernière. Pour beaucoup, cette progression (+7,9 % par rapport à 2020) était prévisible, puisque nombre d’acheteurs habituels de véhicules neufs se seraient tournés vers l’occasion récente, vu les délais extrêmes rencontrés sur les voitures neuves, dont la production a été ralentie par manque, notamment, de semi-conducteurs.

Pourtant en regardant les chiffres dans le détail, on s’aperçoit que les immatriculations de véhicules de moins de 2 ans ont baissé de 12,4 %. Une autre explication semble alors se dessiner : les voitures neuves et récentes seraient devenues trop chères pour nombre de nos concitoyens. On peut également arguer que le manque d’offres en modèles récents, généralement des fins de contrats de location ou des véhicules de direction, explique également ce mauvais chiffre. À l’opposé, les plus de 2 ans ont progressé de 11,9 %, avec un pic à +19,6 % pour la tranche 2 – 5 ans.

La Renault Clio, toutes générations confondues, reste la favorite des Français puisque 406 139 d’entre elles ont changé de mains en 2021. Elle est suivie par la Citroën C3 (176 980 ré-immatriculations) et les 8 générations de Volkswagen Golf (166 404 ventes). La première Peugeot dans ce classement est la 208, qui a trouvé 156 099 acheteurs. Quant aux SUV, s’ils sont largement plébiscités en neuf, ils sont très peu présents dans le Top 20 des ventes d’occasion : seul le Renault Captur (90 752 changements de propriétaires) y figure.