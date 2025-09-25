Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Aston Martin

2500 euros l'Aston Martin neuve ? Oui, mais c'est une poussette

Adrien Raseta

La prestigieuse firme britannique s'associe avec la marque de poussette Egg pour un accessoire inspiré du SUV DBX707. L'Aston Martin Egg3 capable d'embarquer un enfant pesant jusqu'à 25 kilos déboulera au tarif de 2500 euros environ.

Voici sans doute la poussette la plus adaptée pour les propriétaires d'Aston Martin de dernière génération. L'Aston Martin Egg3 associe le luxe du constructeur anglais à la marque premium spécialiste puériculture Egg.

Objet d'exception oblige, la poussette Aston Martin Egg3 adopte des jantes en nid d'abeille, un insert en aluminium brossé, des emblèmes sur différents éléments et des teintes du nuancier de la firme de Gaydon. Des configurations qui rappellent furieusement le SUV musclé en série limité DBX707.

Hors de prix, comme une vraie Aston Martin

Glisser un enfant de 25 kilos maximum à bord de l'Aston Martin Egg3 demande un budget important. Les premières communications avancent que le tarif avoisinera les 2500 euros environ. Rien que ça. Une philosophie parfaitement en phase avec le véhicule surélevé DBX707  survitaminé par un bloc V8 4,0l biturbo de 707 chevaux pour 900 Nm de couple. Son prix à son lancement début 2022 : 230 000 euros.

