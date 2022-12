A 16 750€, la Renault Twingo reste-t-elle intéressante ?

10 800€. Voilà ce que coûtait la Renault Twingo de troisième génération en 2014 dans sa version d’entrée de gamme, au moment où Olivier Pagès prenait le volant de la nouvelle rivale des Peugeot 108 et Citroën C1. Un peu plus de huit ans plus tard, la microcitadine française coûte beaucoup plus cher. Victime comme le reste de la production automobile de l’inflation, elle a aussi amélioré son équipement de série dans sa finition de base « Equilibre ». La voilà désormais affichée à 16 750€.

Pour ce prix, la Twingo profite heureusement d’une dotation intéressante. Outre une présentation extérieure pas indigente malgré la présence d’enjoliveurs de roues à 15 pouces, elle dévoile un habitacle à l’équipement de pointe. Elle bénéficie en effet de la climatisation automatique, mais aussi d’un écran tactile de 7 pouces Easy Link comptatible avec Apple Carplay et Android Auto. Des équipements évidemment indisponibles dans les micro-citadines de la précédente décennie, a fortiori dans leurs versions de base. Côté moteur, il faut en revanche se contenter du bloc essence Sce de 65 chevaux, le même que sur les Dacia Sandero. Or, cette dernière coûte beaucoup moins cher : en finition Expression à laquelle il manque seulement la climatisation automatique (manuelle ici), la Roumaine coûte 13 400€ tout en offrant une habitabilité très supérieure. La Française conserve certes un léger avantage tarifaire par rapport à la Fiat 500 à équipement intérieur égal, mais l’Italienne affiche une présentation extérieure un peu plus flatteuse.

Vaut-il mieux acheter une Dacia Sandero ?

Bref, le rapport prix-prestation d’une Dacia Sandero nous paraît meilleur que celui d’une Twingo d’entrée de gamme (notez que la finition Urban Night à la présentation haut de gamme coûte elle 19 050€). Reste que le gabarit de poche de la Twingo conservera peut-être un intérêt pour certains en ville avec ses 3,61 mètres de long, son diamètre de braquage record et son agrément de conduite honnête. Non équipée de la climatisation automatique mais d’une caméra de recul et de vraies jantes, la Volkswagen Up coûte elle 18 090€ en premier prix. Dépourvue de la climatisation automatique et de la compatibilité Apple Carplay, la Kia Picanto s’affiche à 14 390€ ou 16 190€ à dotation similaire. Sa cousine la Hyundai i10 demande 16 700€ avec un équipement de série légèrement meilleur.