A 19 990 €, la MG3 Hybrid+ 195 ch n'a aucune concurrence

Attention, carton commercial en vue ! MG dévoile ce matin les tarifs de sa nouvelle citadine, la MG 3 Hybrid+, et ceux-ci sont absolument sans concurrence : pour 19 990 €, vous pouvez vous offrir les services d’une voiture dont la motorisation hybride développe la bagatelle de 195 ch. Cela lui permet d’abattre le 0 à 100 km/h en 8 secondes et de reprendre de 80 à 120 km/h en 5 secondes, tout en revendiquant une consommation moyenne de 4,4 l/100 km (100g de Co2/km). Et ces prix ne sont pas obtenus au détriment de l’équipement de série, puisque sont fournis dès la version Standard d’entrée de gamme les régulateur de vitesse adaptatif, système d’aide au maintien dans la voie actif, capteurs de stationnement arrière avec caméra de recul, climatisation automatique, ou bien encore l’écran central tactile de 10,25’’ avec connectivité Android Auto/CarPlay, et navigation intégrée, le tout étant garanti 7 ans ou 150 000 km.

A-t-on véritablement besoin de plus au quotidien ? Pas franchement, d’autant que MG enfonce le clou avec une proposition de financement alléchante, se décomposant entre un premier loyer de 3 390 € suivi de 36 mensualités de 149€ (pour 30 000 km parcourus). Avec un tel rapport rapport prix/prestations, on imagine que les services commerciaux de l’entreprise vont avoir de quoi s’occuper dans les prochaines semaines.

Alors certes, peut-être certains de nos lecteurs nous accuseront-ils de nous enflammer un peu rapidement, d’autant que nous n’avons pas encore essayé la bête (c'est pogrammé pour la première quinzaine de juin). Mais MG sait déjà fabriquer des voitures, et le premier contact que nous avions eu au salon de Genève avec cette MG 3 Hybrid+ nous a laissé un a priori positif.

On peut donc imaginer un avenir commercial assez radieux pour ce modèle, surtout face aux propositions des constructeurs tricolores à ce niveau de prix. Pour 19 700 €, Renault vend une Clio TCe 90 Evolution deux fois moins puissante et moins richement équipée que notre Chinoise du jour. Constat du même ordre chez Peugeot, où il faut débourser 22 610 € pour s’offrir une 208 Hybrid 100, là encore avec un équipement moindre. Totalement hors-jeu, donc. Dans ces conditions, faut-il s’inquiéter pour l’avenir des constructeurs européens face au pilonnement des marques chinoises, dont cette MG 3 Hybrid+ constitue un spectaculaire exemple? Carlos Tavares, avec le pragmatisme qu’on lui connaît, a choisi d’accompagner le mouvement en lançant une coentreprise Stellantis-Leapmotor, ce qui se traduira notamment par la fabrication et la distribution par Stellantis de modèles issus de cette marque chinoise. Probablement le meilleur choix stratégique à faire actuellement, car des MG 3 Hybrid +, il risque d'y en avoir bien d'autres à l'avenir.