À contre-courant : les alternatives à la Citroën ë-C4

À contre-courant Les eurodéputés l’ont décidé : plus aucune voiture neuve, essence, hybride ou diesel ne pourra être commercialisée à partir de 2035. Place donc aux voitures électriques dont les ventes augmentent, mais qui ne représentent pour l’instant que 1,5 % du parc roulant en France. Mais encore trop cher ces voitures électriques ? Pas assez autonomes ? Sans doute, et c’est pourquoi Caradisiac vous propose de ne pas oublier le « thermique » si vous souhaitez acheter une auto, qu’elle soit neuve ou d’occasion. D’ici à 2035, vous avez encore le temps de faire vos emplettes dans les gammes thermiques des constructeurs. Vous êtes d’ailleurs nombreux à avoir fait ce choix. Ce n’est pas un hasard si le diesel représente (sur l’année 2022) encore plus de 70 % des carburants distribués en France et qu’il représente 50 % des achats de voitures d’occasion et 16 % des voitures neuves. L’essence pour sa part représentant 37 % des achats de voitures neuves et les hybrides qui ont aussi besoin d’un moteur thermique s’affichent quant à elles à 30 %. Avec sa nouvelle rubrique « À contre-courant », et au-delà du jeu de mots, Caradisiac veut attirer votre attention sur des modèles thermiques plus intéressants que leurs concurrents électriques. Non, le « thermique » n’est pas mort.

« Le courant » - Citroën ë-C4 136 ch (50 kWh bruts) en finition Live à 34 990 € (Bonus – 5 000 €)

Pour sa ë-C4, Citroën demande maintenant 34 990 € au lieu des 29 690 € affichés auparavant. Mais cette baisse de 4 700 € est valable pour la version d’entrée de gamme (Live) de la Citroën ë-C4. C’est-à-dire une finition dépourvue de jantes alliage, d’une caméra de recul, des éléments que l’on peut trouver sur les finitions plus hautes et aussi plus chères. Malgré tout la dotation est correcte avec de série : alerte active au franchissement de ligne, allumage auto des feux et essuie-glaces, Bluetooth, clim auto bi-zone, freinage d’urgence auto, instrumentation numérique couleur, Mirror Screen sans fil, système audio numérique (DAB) MP3 4 HP, lecture des panneaux, plancher de coffre à 2 positions, pompe à chaleur, 4 prises USB, radars de recul, régulateur/limiteur de vitesse, tablette tactile 10pouces, 4 vitres électriques et séquentielles, etc. En attendant le nouvel électromoteur de 156 ch disponible à la commande, mais à partir de 44 660 €, il faut se contenter d’une puissance de 136 ch et d’une batterie de 50 kWh bruts (46 kWh utiles) et 345 km d’autonomie (le modèle de 156 ch affiche 420 km d’autonomie). Et c’est là où se situe le problème, car si en ville l’autonomie est correcte, le passage sur des axes plus rapides, l’autoroute va limiter drastiquement l’autonomie de ce véhicule. Et l’on va être obligé de « ravitailler » souvent avec des temps de charge compris entre 17 et 30 minutes pour obtenir 80 % de capacité de la batterie (voir l’essai sur 1 000 km de cette auto).

Pour les gros rouleurs, la Citroën ë-C4 n’est pas la solution et il est préférable si l’on ne veut pas dépenser plus que les 29 990 € demandés (bonus déduit) de choisir un modèle thermique, capable de vous transporter sur plusieurs centaines de kilomètres avec un plein. Malgré ce souci d’autonomie qui ne perturbera cependant pas un automobiliste citadin qui recharge le soir chez lui aux tarifs heures creuses, la Citroën ë-C4 ne manque pas de charme avec un style décalé, mélange de berline, de SUV voire de coupé avec sa ligne de toit fuyante vers l’arrière. Ce que l’on trouve bien chez elle c’est sa capacité d’accueil avec un espace généreux aux places arrière (mais une sensation de confinement avec le ciel de toit qui s’abaisse), un coffre d’un volume correct de 380 litres. Et puis sur la route, la Citroën ë-C4 affiche un comportement routier très plaisant grâce à sa suspension à butées hydrauliques qui apporte du confort sans perturber pour autant l’assiette du véhicule qui ne prend pas trop de roulis en virage. Seul bémol à tout cela, cette autonomie restreinte qui est un véritable frein à une utilisation routière comme ce que proposent les « thermiques » de ce nouveau dossier « à contre-courant ».

Le « contre-courant » avec une motorisation thermique de 130 ch : Citroën C4 1.2 PureTech 130 ch EAT8 en finition Feel à 30 450 € (Malus 230/240 €)

Dans la gamme de la Citroën C4, on trouve des moteurs thermiques comme le bloc essence 1.2 PureTech de 130 ch associé à une boîte auto EAT8. Affichée à 30 450 € en finition Feel (29 540 € sur le store.citroen.fr), la Citroën C4 1.2 PureTech 130 ch EAT8 reçoit les mêmes équipements que la ë-C4 en finition Live avec en supplément un système audio à six haut-parleurs, un volant recouvert de croute de cuir, des projecteurs antibrouillard à LED avec éclairage d’intersections. Avec elle, les grands voyages sont possibles sans passer par une station-service tous les deux cents kilomètres. Cela malgré une consommation dépasse les 7 litres aux 100 kilomètres si l’on ne pratique pas l’écoconduite (moins de 7 litres dans ce cas). On peut reprocher à ce bloc sa sonorité un peu importante dans les phases d’accélérations, mais en revanche il offre un bel agrément de conduite avec de bonnes accélérations (9,4 s au 0 à 100 km/h) et des reprises convenables grâce au poids raisonnable de l’auto.

Une auto qui n’est pas forcément dynamique dans son comportement, elle préfère une conduite souple et coulée pour faire bénéficier ses passagers d’un excellent confort. On apprécie également la bonne habitabilité et les nombreux espaces de rangement. On peut choisir cette auto avec une boîte manuelle à six rapports, ce qui permet de diminuer la facture de 2 000 € (le malus passe alors de 0 à 50 €).

Le « contre-courant » avec un break au look baroudeur à motorisation hybride : Dacia Jogger Hybrid 140 ch sept places en finition Extrême à 27 100 €

Ce qui est bien avec la marque Dacia, c’est que l’on trouve toujours un bon moyen de faire des économies. C’est le cas avec break Dacia Jogger au look baroudeur qui est affiché en finition Extrême à 27 100 € en sept places (26 200 € en 5 places) et cela avec la nouvelle motorisation hybride de 140 ch. Cette motorisation associée à une boîte à crabots (un peu lente lorsque l’on hausse le ton) permet de faire de substantielles économies en matière de consommation, puisque nous avons relevé 4,5 litres de carburant aux 100 kilomètres en ville (où l’électrique est utilisée jusqu’à 80 % du temps) et 6,5 litres/100 km sur la route en appuyant un peu sur l’accélérateur (dans ce cas le moteur est assez bruyant). Si le poids du modèle grimpe de 180 kg par à un modèle thermique « normal », cela ne perturbe pas trop les passages en virage. Si le Dacia Jogger n’a rien d’un véhicule dynamique, son comportement est très sécurisant. Pour 900 € de plus, on peut le choisir avec sept places à bord, les deux places supplémentaires qui ne sont pas de simples strapontins et offrent un bon confort et un espace suffisant pour que deux adultes se sentent à l’aise.

L’habitabilité est l’un des points forts de ce Dacia Jogger. À l’arrière, les passagers seront bien lotis en deuxième et troisième rangées, quant au coffre si le volume est limité en sept places, en revanche en cinq places le volume grimpe à 829 litres, un vrai véhicule de déménagement. On apprécie aussi les vastes espaces de rangement dans les portes, dans cette finition extrême les tablettes aviation au dos des sièges avant, les jantes aluminium de 16 pouces, les vitres de custodes qui s’entrouvrent pour le modèle à sept places, la climatisation auto, la caméra de recul, etc.

Le « contre-courant » avec une berline dynamique à moteur essence : Kia Ceed 1.6 T-GDi 160 ch BVM6 en finition Active à 28 040 € (Malus 230/280 €)

Berline compacte coréenne, la Kia Ceed 3 est assemblée en Slovaquie dans l’usine de Žilina. Cette auto a bénéficié d’un beau restylage en 2021 qui lui a offert une allure plus dynamique avec des feux arrière et des projecteurs avant dotés d’une nouvelle signature lumineuse modernisée qui ont renforcé sa personnalité. Bien équipée avec la finition Active, la Kia Ceed reçoit de nombreux dispositifs de sécurité et d’aides à la conduite, elle se dote aussi d’une caméra de recul, d’une climatisation auto bi-zone, d’un écran tactile 10,25 pouces, de radars de recul, de jantes de 16 pouces, etc. De plus cette auto comme toutes les Kia est garantie 7 ans ou 150 000 km maximum (au 1er des deux termes échu). Mais le principal atout de cette auto est son moteur de 160 ch qui procure un bel agrément de conduite (malgré une baisse d’entrain à bas régime) et qui affiche une consommation raisonnable puisqu’au cours de nos essais la moyenne était de 5,9 l/100 km. Ce moteur peut être associé à une boîte manuelle à six rapports ou une boîte auto DCT7 pour 1 500 € de plus.

Le châssis quant à lui offre un excellent compromis confortµ/dynamisme, le train avant se montre incisif et la direction très informative permet de réaliser des trajectoires au cordeau. Le train arrière multibras est tout aussi précis et grâce à une suspension dotée d’amortisseurs à gaz, le confort des passagers arrière est optimal. Des passagers arrière qui bénéficient en outre d’une habitabilité dans la moyenne de la catégorie tandis que le volume de coffre de 395 litres est correct.

Bilan L’électrique gagne du terrain, mais pour certaines autos l’autonomie trop limitée n’encourage pas l’automobiliste à sauter le pas. Si la Citroën ê-C4 est une bonne voiture, elle oblige pour de longs parcours à prévoir de nombreux arrêts pour recharger. Face à elle, les voitures thermiques mêmes hybrides permettent de voyager sans être obligé de faire le plein tous les deux cents kilomètres. C’est pourquoi les Citroën C4, Dacia Jogger et Kia Ceed équipées de moteurs thermiques sont de belles alternatives à une voiture électrique.

