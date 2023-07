À contre-courant : les alternatives à la MG4

À contre-courant Les eurodéputés l’ont décidé : plus aucune voiture neuve, essence, hybride ou diesel ne pourra être commercialisée à partir de 2035. Place donc aux voitures électriques dont les ventes augmentent, mais qui ne représentent pour l’instant que 1,5 % du parc roulant en France. Mais encore trop cher ces voitures électriques ? Pas assez autonomes ? Sans doute, et c’est pourquoi Caradisiac vous propose de ne pas oublier le « thermique » si vous souhaitez acheter une auto, qu’elle soit neuve ou d’occasion. D’ici à 2035, vous avez encore le temps de faire vos emplettes dans les gammes thermiques des constructeurs. Vous êtes d’ailleurs nombreux à avoir fait ce choix. Ce n’est pas un hasard si le diesel représente (sur l’année 2022) encore plus de 70 % des carburants distribués en France et qu’il représente 50 % des achats de voitures d’occasion et 16 % des voitures neuves. L’essence pour sa part représentant 37 % des achats de voitures neuves et les hybrides qui ont aussi besoin d’un moteur thermique s’affichent quant à elles à 30 %. Avec sa nouvelle rubrique « À contre-courant », et au-delà du jeu de mots, Caradisiac veut attirer votre attention sur des modèles thermiques plus intéressants que leurs concurrents électriques. Non, le « thermique » n’est pas mort.

« Le courant » - MG4 170 ch Finition Standard Batterie 51 kWh à 29 990 € (- bonus de 5 000 €)

Disponible sur le marché depuis la fin de l’an dernier, la berline compacte électrique MG4 est une bonne affaire si l’on en croit le tarif de la version d’entrée de gamme, affiché à 29 990 € qui bénéficie d’une réduction grâce au bonus écologique de 5 000 € et donc ne coûtera que 24 990 € à son propriétaire et peut-être moins encore si celui-ci est éligible aux autres aides (conversion, ZFE-m…). Depuis quelque temps on peut choisir également l’option LLD à 99 €/mois à condition de verser un premier loyer de 9 500 € (qui peut être compensé tout ou en partie par les différents bonus). La période de LLD est de 24 mois et 10 000 km/an et il faudra s’acquitter de frais de réparation de l’auto si celle-ci est en mauvais état lors de la restitution. Bien équipée, en entrée de gamme, la MG4 du constructeur anglais propriété du Chinois SAIC (par le biais de sa filiale européenne), se montre aussi agréable à conduire. Le train avant est précis, l’arrière bien guidé, l’équilibre global est très correct grâce à une répartition des masses égale entre l’avant et l’arrière et la motricité (propulsion) est difficile à mettre en défaut. Seule la suspension un peu ferme gâche un peu le tableau lorsque la chaussée n'est pas assez lisse, la voiture bouge alors beaucoup. Les aides à la conduite sont de plus un peu pénibles, en particulier le maintien de file au fonctionnement erratique. Du côté de la consommation, ce n’est pas très brillant puisque si le constructeur annonce 350 km (WLTP), selon les conditions de roulage ou atmosphériques on sera plus proche des 230 km dans la réalité.

À bord de la MG4, on apprécie le tableau de bord épuré, un peu moins la finition avec de nombreux plastiques qui font bas de gamme. Il y a de nombreux espaces de rangement, une instrumentation numérique de 7 pouces et un écran d’infodivertissement de 10,25 pouces. Dommage que ce dernier ne se montre pas très réactif avec une ergonomie qui laisse à désirer. En revanche, on peut tout paramétrer (fermeté du volant, réactivité de la pédale de frein, intensité de la récupération d’énergie…), mais il est nécessaire pour cela de passer par de nombreux menus ce qui est impossible à réaliser en conduisant. Pas de pompe à chaleur avec cette finition d’entrée de gamme et il faut donc patienter, s'il fait froid, que le chauffage atteigne la température voulue. Si l’assise est un peu trop plate pour le siège conducteur, le volant qui se règle en hauteur et en profondeur permet de trouver rapidement une bonne position de conduite. Grâce à de grandes ouvertures, on accède facilement aux places arrière qui se révèlent spacieuses. Le volume de coffre se révèle correct avec 363 litres, mais il n'y a pas de plancher plat lorsque l’on rabat les dossiers de la banquette. Cette auto qui dispose d'une autonomie limitée, des temps de recharge assez longs avec plus de 30 minutes sur un superchargeur pour passer de 10 à 80 %, n'est pas à proprement parler, taillée pour les longs parcours. Pour éviter de passer son temps en station de recharge rien ne vaut une voiture thermique, nous vous en présentons trois qui peuvent vous satisfaire, même s’il faudra pour les obtenir débourser quelques milliers d’euros de plus, leur principal défaut étant de ne pas bénéficier de bonus écologique.

Le « contre-courant » avec un break compact roumain à motorisation hybride : Dacia Jogger Jogger Hybrid 140 ch Finition Expression (5 places) à 24 900 €

L’arrivée d’une motorisation hybride sur le Jogger, lui permet de disposer d’une motorisation « verte », mais aussi d’afficher des tarifs un peu plus élevés que ceux auxquels nous avait habitués la marque low cost de Renault. Mais pour une entrée de gamme à 24 900 € on a droit à une motorisation full hybrid de 140 ch provenant du Renault Captur ou de l’Arkana. Et si l’on ajoute 900 € de plus on a droit à une version sept places de ce break au look baroudeur. Bien équipé en finition Expression, le break Dacia Jogger propose un petit compteur numérique, des rétros extérieurs électriques couleur caisse, des barres de toit modulables, une planche de bord habillée de tissu, un accoudoir central, un régulateur/limiteur de vitesse, des essuie-glaces autos, des vitres arrière électriques, le siège conducteur réglable en hauteur, une clim manuelle, des radars de recul et un système audio avec écran multimédia de 8 pouces et réplication smartphone Apple et Android Auto via prise USB. Ce qui est intéressant à bord de ce Dacia Jogger, c’est l’espace. Les passagers de la banquette arrière ne se sentiront pas à l’étroit avec trois vrais emplacements et si l’on choisit l’option sept places, les deux passagers supplémentaires auront de quoi étendre leurs jambes. Le volume de coffre est géant en cinq places (829 litres) et il y a de vastes rangements dans les portes.

Le Dacia Jogger hybride dispose d’une mécanique douce à basse vitesse et l’agrément de conduite est optimal en ville où le temps passé en électrique sera très important. Sur la route, par la faute d’une boîte auto à crabots lente et hésitante, on sera moins enthousiaste et il faudra se contenter d’une conduite souple pour ne pas trop brusquer l’auto qui n’affiche pas un comportement très dynamique. On se consolera avec la sobriété de cette motorisation qui consomme peu en ville (moins de 5 l/100 km) et se montre raisonnable sur un parcours routier avec moins de 6,5 litres aux 100 kilomètres. Véritable véhicule familial, le Dacia Jogger hybride est un véhicule très confortable.

Le « contre-courant » avec une berline compacte coréenne produite en Slovaquie à motorisation thermique : Kia Ceed 1.5 T-GDi 160 ch BVM6 finition Active à 28 040 € (Malus de 260 €)

Restylée en 2021, la Kia Ceed (trosième du nom) en finition Active est fort bien pourvue en équipement : jantes alliage 16 pouces, freinage d'urgence auto avec détection piétons et voitures, feux de route automatiques, aide au maintien dans la file, alerte vigilance du conducteur, rétros électriques et dégivrants, caméra de recul, climatisation automatique, écran tactile 10,25 pouces avec navigation et compatibilité sans fil Apple, Car Play et Android Auto, régulateur de vitesse et radars de recul. On apprécie également son intérieur moderne très bien fini où tout est à portée de main. Les places arrière disposent d’une habitabilité dans la moyenne de la catégorie et le coffre avec 395 litres est d’une bonne capacité.

Sur la route avec le bloc 1.5 T-GDi de 160 ch et 253 Nm de couple, la puissance est suffisante pour disposer d’un bel agrément de conduite et malgré l’absence de microhybridation (ce bloc ne dispose que d’un alternodémarreur) la Kia Ceed 3 ne consomme pas trop de carburant. Moins de 6 litres aux 100 km pour notre essai sur un parcours varié avec de l’autoroute, c’est tout à fait correct et seul le trou en bas du compte-tours qui se fait sentir lors des démarrages empêche d’obtenir un sans-faute. Mais rien de rédhibitoire pour autant, car cette absence de microhybridation est compensée par le très bon accord confort/dynamisme du châssis. Avec la Kia Ceed on peut envisager de longs déplacements sans aucune appréhension.

Le « contre-courant » un SUV japonais avec une motorisation essence microhybridée 48V et une transmission intégrale : Suzuki S-cross 1.4 Boosterjet Hybrid BVM6 Allgrip (4x4) finition Privilège à 28 290 € (malus de 240 €)

Avec le Suzuki S-Cross qui a été renouvelé en 2022 on peut aller partout. Garde au sol relevé, protections plastiques sur la carrosserie, il a tous les attributs du baroudeur. Et pour 3 200 € par rapport à la version deux roues motrices on a droit à une transmission à quatre roues motrices qui se nomme Allgrip. La finition Privilège est haut de gamme et la dotation en équipement est complète : climatisation auto bizone, jantes en alliage 17 pouces, détecteur d’angles morts, ouverture des portes et démarrage sans clé, Sièges avant chauffants, sélecteur de mode de conduite (4 modes), régulateur de vitesse adaptatif et limiteur de vitesse, système multimédia écran couleur tactile 7 pouces, radio DAB, système audio 4 haut-parleurs, Bluetooth compatible Android Auto & Apple, Car Play, caméra de recul, alerte de changement de trajectoire et franchissement de ligne, alarme périmétrique, freinage Actif d’urgence et lecture de panneaux de signalisation… Affichant une allure massive et robuste, le Suzuki S-Cross mesure 4,30 m de long ce qui le place à mi-chemin entre un SUV urbain et compact. La présentation intérieure est classique et un peu austère, mais son principal atout reste son habitabilité très correcte malgré son gabarit réduit. L’espace à l’arrière permet aux passagers d’être bien installés et le volume de coffre de 430 litres accueillera sans problème tous les bagages d’une famille.

Sous le capot de ce Suzuki S-Cross on trouve un bloc 1.4 Boosterjet de 130 ch associé à une microhybridation 48V. Celle-ci répond présente lors des phases de démarrage avec l’aide d’un petit moteur qui limite les efforts du moteur essence et baisse par la même occasion la consommation et les rejets de CO2. La motorisation est souple en ville et fait preuve d’un appétit raisonnable (6 l/100 km de moyenne) sur la route grâce au poids contenu de l’ensemble. S’il se montre sobre, il est aussi grâce à la transmission intégrale capable de passer partout et en particulier sur la terre. Revers de la médaille, si la tenue de route est rassurante, les sièges à l’assise ferme et les suspensions qui retranscrivent un peu trop les creux et les bosses de l’asphalte pénalisent l’agrément de conduite sur route et autoroute.

Bilan Certes, la berline compacte électrique MG4 affiche un tarif attractif, mais son manque d’autonomie grève sa polyvalence. Pour un gros rouleur ou tout simplement pour partir en vacances et faire de longs trajets sur autoroute rien ne vaut un moteur thermique. Que celui-ci dispose d’une aide électrique ou pas. C'est pour cela que nos trois modèles, Dacia Jogger, Kia Ceed et Suzuki S-Cross combleront ceux qui ne veulent pas perdre leur temps à recharger leur auto.

Les avantages

Le bonus de 5 000 €

Le comportement routier sécurisant et dynamique

La dotation en équipement

L’habitabilité correcte

La douceur de conduite

Les inconvénients

L’autonomie réduite

Les temps de charge importants

Le chauffage peu efficace

Les aides à la conduite énervantes

L’amortissement ferme

Dacia Jogger Jogger Hybrid 140 ch Finition Expression (5 places) à 24 900 €

Les avantages

L’espace à bord

La conduite zen en ville

La consommation raisonnable

Le volume de coffre en cinq places

Le tarif attractif pour un hybride

Le confort

Les inconvénients

La boîte qui hésite entre deux rapports

Le moteur bruyant à l’accélération

Les performances limitées

L’absence de dynamisme

Kia Ceed 1.5 T-GDi 160 ch BVM6 finition Active à 28 040 € (Malus de 260 €)

Les avantages

La consommation maîtrisée

La finition

Le bon comportement du châssis

La bonne ergonomie qui facilite la vie

L’équipement complet

Les inconvénients

Le trou en bas du compte-tours

L’absence de microhybridation

Suzuki S-cross 1.4 Boosterjet Hybrid BVM6 Allgrip (4x4) finition Privilège à 28 290 € (malus de 240 €)

Les avantages

La transmission intégrale

La consommation raisonnable

La dotation pléthorique

Le bon rapport prix/équipement

Le volume de coffre

L’espace aux places arrière

Les inconvénients