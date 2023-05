À contre-courant : les alternatives à la Peugeot e-308

À contre-courant Les eurodéputés l’ont décidé : plus aucune voiture neuve, essence, hybride ou diesel ne pourra être commercialisée à partir de 2035. Place donc aux voitures électriques dont les ventes augmentent, mais qui ne représentent pour l’instant que 1,5 % du parc roulant en France. Mais encore trop cher ces voitures électriques ? Pas assez autonomes ? Sans doute, et c’est pourquoi Caradisiac vous propose de ne pas oublier le « thermique » si vous souhaitez acheter une auto, qu’elle soit neuve ou d’occasion. D’ici à 2035, vous avez encore le temps de faire vos emplettes dans les gammes thermiques des constructeurs. Vous êtes d’ailleurs nombreux à avoir fait ce choix. Ce n’est pas un hasard si le diesel représente (sur l’année 2022) encore plus de 70 % des carburants distribués en France et qu’il représente 50 % des achats de voitures d’occasion et 16 % des voitures neuves. L’essence pour sa part représentant 37 % des achats de voitures neuves et les hybrides qui ont aussi besoin d’un moteur thermique s’affichent quant à elles à 30 %. Avec sa nouvelle rubrique « À contre-courant », et au-delà du jeu de mots, Caradisiac veut attirer votre attention sur des modèles thermiques plus intéressants que leurs concurrents électriques. Non, le « thermique » n’est pas mort.

« Le courant » - Peugeot e-308 156 ch 54 kWh Finition First Edition à 46 990 € (Bonus - 5 000 €)

Pour lancer sa compacte électrique, Peugeot la propose dans une finition très bien équipée baptisée First Edition. Alors que le premier prix proposé (48 000 €) pour cette auto la condamnait à ne pas pouvoir prétendre au bonus écologique de 5 000,00 €, Peugeot a revu très vite ses prétentions à la baisse en la proposant 46 990 €, soit 10 € de moins sous la barre fatidique des 47 000 €, montant à ne pas dépasser pour bénéficier du précieux bonus. Il n’en reste pas moins vrai qu’à 41 990 €, bonus déduit, la Peugeot e-308 n’est pas donnée et en attendant des versions un peu plus abordables, il faudra se contenter de la finition First Edition très bien équipée. Cette finition est basée sur la finition GT la plus haut de gamme et reçoit de série : un volant chauffant et des sièges chauffants équipés d’une sellerie tri-matières (TEP, Tissu et Alcantara), des appuie-têtes avant avec le lion Peugeot en incrustation, la dernière génération du i-Cockpit avec le petit volant, un combiné numérique 3D, un écran tactile de 10 pouces et les touches i-Toggles personnalisables, la reconnaissance vocale naturelle et le système d’info divertissement PEUGEOT i -Connect Advanced incluant la navigation connectée. Il y a aussi des jantes alliage de 18 pouces, le Pack Drive Assist, des projecteurs Peugeot Matrix LED. Cette auto bénéficie des derniers perfectionnements de la technique en matière d’électromoteur avec la nouvelle motorisation électrique de 156 ch (couple de 270 Nm), mais aussi une batterie nouvelle génération de 54 kWh (51 kWh utiles), bénéficiant d’une nouvelle composition chimique (80 % Nickel + 10 % Manganèse + 10 % Cobalt) et qui fonctionne sous 400 Volts. L’autonomie annoncée est de 410 km selon le protocole WLTP mixte. Pour la recharge cette Peugeot e-308 First Edition peut compter sur chargeur embarqué triphasé de 11 kW, et depuis une borne publique de 100 kW, il est possible de passer de 20 % à 80 % de charge en 30 minutes.

Sur la route, la Peugeot e-308 peut compter sur un excellent châssis offrant un compromis confort/dynamisme d’un haut niveau. Et l’on peut jouer avec les différents modes de conduite (Eco, Normal et Sport) afin de gérer au mieux sa consommation d’énergie. De plus, grâce au mode « Brake », on peut accentuer la décélération au lâcher de la pédale d’accélérateur afin d’optimiser la récupération d’énergie. À bord, si le confort de roulement est bien là, l’habitabilité aux places arrière et le volume de coffre (361 litres) restent dans la moyenne de la catégorie. La nouvelle Peugeot e-308 est produite à l’usine de Mulhouse en France et les livraisons de cette série limitée débuteront à partir de septembre 2023. Malgré toutes ses qualités, la Peugeot e-308 affiche un tarif élevé et une autonomie moyenne. Si vous n’acceptez pas de passer une demi-heure à attendre une charge jusqu’à 80 %, il vous faut choisir un véhicule à moteur thermique. Très bien, nous avons trois modèles à vous proposer.

Le « contre-courant » avec une motorisation thermique de 130 ch : Peugeot 308 1.,2 PureTech 130 ch EAT8 en finition GT à 37 320 € (Malus : + 280 €)

Chez le même constructeur, la Peugeot 308 est proposée avec un moteur essence de 130 ch associé à une excellente boîte auto EAT8. Le style de cette auto par rapport à la version 100 % électrique e-308 est le même et l’on est à son bord comme dans l’électrique aussi confortablement installé, même si aux places arrière il faut composer avec une longueur aux genoux qui se situe dans la moyenne de la catégorie. On fait connaissance rapidement avec le i-Cockpit qui est la marque de fabrique des nouvelles Peugeot. Le système d’infodivertissement est rapide et fluide, il y a de nombreux rangements intérieurs et dans cette finition très haut de gamme GT, l’équipement est complet. La seule différence avec la Peugeot e-308 est la capacité du coffre qui augmente et passe à 412 litres au lieu de 361 litres.

Sur la route, la Peugeot 308 équipée du bloc trois cylindres se comporte bien malgré une sonorité un peu présente surtout quand la boîte EAT8 fait monter le 1.2 dans les tours. Cette motorisation est plaisante à mener grâce à une belle tonicité dans les bas régimes. Le châssis dynamique apporte un plus en ce qui concerne l’agrément de conduite et le confort de roulement a été optimisé par rapport à la précédente génération de la 308. La direction est précise et l’on peut placer le train avant, où l’on veut et les enchaînements de virages se négocient au cordeau, un vrai régal. Pour ce qui concerne la consommation, elle oscille entre 6,5 l/100 km et 7,5 l/100 km si l’on ne pratique pas l’écoconduite, ce qui reste correct sans plus.

Le « contre-courant » avec une berline à motorisation E85 : Ford Focus MHEV 1.0 Flexifuel E85 125 ch Powershift finition Active X à 35 150 €

La Ford Focus dispose d’une motorisation Flexifuel qui accepte l’E85. Un carburant au prix avantageux par rapport à l’E95. Le bloc trois cylindres microhybridé 48 V 1.0 EcoBoost de 125 ch accepte donc l’E85, mais rien ne vous empêche de choisir du SP95, SP95 E10 ou bien encore du SP 98. Née en 2017, cette Ford Focus a été restylée en 2020. Le lifting a concerné des petites améliorations de style avec le repositionnement de la calandre un peu plus haute avec le logo au centre, mais aussi des boucliers avant et arrière remaniés. Dans l’habitacle, on note l’arrivée d’un grand écran d’infodivertissement de 13 pouces associé à la quatrième génération du système multimédia Sync 4 avec mises à jour à distance, tandis que l’instrumentation est numérique. Bon point pour cette auto, l’espace dévolu aux passagers de la banquette tandis que le volume de coffre affiche une capacité de 375 litres.

Avec un bloc trois cylindres de 125 ch on ne s’attend pas à des accélérations fulgurantes, mais les performances n’ont rien de ridicule. Ainsi le 0 à 100 km/h est effectué en 10 secondes et la vitesse maxi s’établit à 205 km/h. Équipée de ce bloc E85, la Ford Focus SW se montre plaisante à conduire avec une direction précise et dans cette finition Active X, elle affiche un profil de petite baroudeuse très sympa. La garde au sol est surélevée, mais cela ne change pas grand-chose au comportement de l’auto, les prises de roulis restant bien contenues. On dénote juste un petit manque de dynamisme par rapport aux finitions « normales ». Avec le carburant E85, on consomme un peu plus qu’en essence (8 l/100 km), mais on s’y retrouve au passage à la pompe avec un tarif plus attractif que celui du SP95. On peut choisir cette motorisation associée à une boîte manuelle (affichée à 2 000 € de moins) ou automatique Powershift toute douce à l’usage, mais un peu lente en conduite « sportive ».

Le « contre-courant » avec une motorisation hybride : Toyota Corolla 1.8 hybride de 140 ch Finition Collection à 38 750 €

La Toyota Corolla fait partie du paysage automobile depuis les années soixante. Aujourd’hui, c’est la douzième génération de ce modèle mythique qui se déplace dans nos rues. Cette génération vient d’être restylée et conserve un style attrayant tandis que ses équipements numériques ont bien progressé avec un écran central qui passe de 8 à 10 pouces et une instrumentation numérique (12 pouces) entièrement paramétrable. Ce lifting concerne aussi la mécanique, et c’est ainsi que les motorisations hybrides gagnent quelques chevaux. Ainsi la puissance passe de 122 ch à 140 ch avec ce modèle qui est une traction. À noter que la Corolla peut également recevoir une motorisation hybride de 190 ch (en finition GR Sport) avec transmission intégrale, un deuxième moteur électrique entraînant les roues arrière. En version berline (elle existe aussi en break), les passagers de la banquette arrière se sentiront un peu à l’étroit s’ils dépassent les 1,70 m, tandis que le coffre avec 361 litres se place dans la moyenne du marché.

Cette motorisation hybride associée à la boîte CVT (transmission par train épicycloïdal) est parfaite en ville. Le gain de puissance (+ 18 ch) par rapport à la version non restylée se fait sentir, les reprises et les accélérations sont un peu meilleures. Cela dit, la Toyota Corolla n’est pas une voiture sportive et il est préférable d’user d’une conduite souple et coulée pour en profiter. Sur la route, la transmission se comporte bien lorsque l’on conduit souplement, mais si l’on accélère franchement, la boîte donne toujours l’impression de mouliner et devient plus bruyante. Avec la Toyota Corolla on a droit à un bon compromis dynamisme/confort et l’on prend toujours du plaisir au volant. La consommation reste raisonnable avec une moyenne de 5,3 l/100 km et en ville on pourra obtenir un bon score avec seulement 4 l/100 km.

Bilan La Peugeot 308 est une bonne auto et sa version électrique conserve les mêmes atouts. Malgré tout, l’autonomie limitée et l’obligation de passer du temps à recharger lorsque l’on voyage ne sont pas à mettre de côté. Pour les gros rouleurs, cela peut être un vrai frein à utilisation quotidienne. C’est pourquoi les Peugeot 308 à moteur essence de 130 ch, la Ford Focus Flexifuel de 125 ch et la Toyota Corolla hybride de 140 ch restent de bonnes alternatives au tout électrique. À l’heure du choix, il convient de bien peser le pour et le contre avant d’opter pour le tout électrique

Peugeot e-308 156 ch 54 kWh Finition First Edition à 46 990 € (Bonus - 5 000 €)

Les avantages

Le bonus de 5 000 €

La dotation très complète

Le style réussi

Le dynamisme de l’auto

Le système multimédia dernier cri

Les inconvénients

L’autonomie limitée

Le tarif élevé

Le manque d’espace à l’arrière

La capacité du coffre

Peugeot 308 1.2 PureTech 130 ch EAT8 en finition GT à 37 320 € (Malus : + 280 €)

Les avantages

La tonicité du bloc trois cylindres

La présentation intérieure moderne

La dotation complète

Les rangements intérieurs

Le style

Les inconvénients

La consommation

Le moteur un peu trop sonore

Le malus, petit, mais malus tout de même

Ford Focus MHEV 1.0 Flexifuel E85 125 ch Powershift finition Active X à 35 150 €

Les avantages

Les économies réalisées à la pompe avec l'E85

L’apport de la microhybridation dans les bas régimes

Les qualités du châssis

L’équipement complet

Les inconvénients

La surconsommation de l’E85

La présentation intérieure qui date malgré le lifting

Le coffre au volume limité

Toyota Corolla 1.8 hybride de 140 ch Finition Collection à 38 750 €

Les avantages

L’absence de malus

L’agrément en ville grâce à l’électrique

Les consommations très basses

Le système d’infodivertissement performant

Les inconvénients