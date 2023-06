À contre-courant : les alternatives au SUV Peugeot e-2008 restylé

À contre-courant Les eurodéputés l’ont décidé : plus aucune voiture neuve, essence, hybride ou diesel ne pourra être commercialisée à partir de 2035. Place donc aux voitures électriques dont les ventes augmentent, mais qui ne représentent pour l’instant que 1,5 % du parc roulant en France. Mais encore trop cher ces voitures électriques ? Pas assez autonomes ? Sans doute, et c’est pourquoi Caradisiac vous propose de ne pas oublier le « thermique » si vous souhaitez acheter une auto, qu’elle soit neuve ou d’occasion. D’ici à 2035, vous avez encore le temps de faire vos emplettes dans les gammes thermiques des constructeurs. Vous êtes d’ailleurs nombreux à avoir fait ce choix. Ce n’est pas un hasard si le diesel représente (sur l’année 2022) encore plus de 70 % des carburants distribués en France et qu’il représente 50 % des achats de voitures d’occasion et 16 % des voitures neuves. L’essence pour sa part représentant 37 % des achats de voitures neuves et les hybrides qui ont aussi besoin d’un moteur thermique s’affichent quant à elles à 30 %. Avec sa nouvelle rubrique « À contre-courant », et au-delà du jeu de mots, Caradisiac veut attirer votre attention sur des modèles thermiques plus intéressants que leurs concurrents électriques. Non, le « thermique » n’est pas mort.

« Le courant » - Peugeot e-2008 (restylé) 156 ch - 54 kWh Finition GT à 45 100 € (Bonus - 5 000 €)

Le Peugeot e-2008 vient de recevoir un beau restylage afin qu’il aborde sa seconde partie de carrière le mieux possible. Les modifications de style concernent surtout la partie avant du véhicule. On note ainsi la présence de feux de jour à LED à trois crocs sous les optiques, une calandre modifiée avec le nouveau logo de la marque en plein centre et un bouclier redessiné. La poupe affiche quant à elle, deux feux à la signature lumineuse légèrement modifiée. Dans l’habitacle les modifications se rapportent surtout au système multimédia avec écran tactile de 10 pouces pour toutes les finitions, ce système est associé à la dernière génération du logiciel Peugeot i-Connect. Il y a aussi un nouveau design pour l’instrumentation numérique avec affichage 3D pour la finition GT. Avec les finitions haut de gamme comme la GT, le Peugeot e-2008 dispose de multiples aides à la conduite. L’habitabilité quant à elle ne change pas, elle est dans la bonne moyenne du segment et le coffre affiche un volume important avec 434 litres.

C’est sous le capot que se situe la plus grosse nouveauté avec un électromoteur de 156 ch et 260 Nm de couple au lieu de 136 ch et 260 Nm. Un électromoteur qui est associé à une batterie de plus forte capacité (54 kWh au lieu de 50 kWh), qui permet au Peugeot e-2008 d’afficher une autonomie de 406 km (WLTP), soit une progression de 61 km. L’ancien moteur de 136 ch reste au catalogue, mais ne sera disponible avec la carrosserie restylée à partir de 2024, Peugeot préférant mettre en avant le bloc de 156 ch. Quoi qu’il en soit, pour les recharges rien ne change et il faudra se contenter d’une puissance de charge de 100 kW en courant continu, de quoi passer de 20 à 80 % en 30 minutes sur un chargeur adapté. Pour le domicile, on pourra charger la batterie en 7,4 kW ou en 11 kW triphasés (en option à 400 €). Les trains roulants n’ayant pas reçu de modifications, le comportement routier de ce modèle reste le même avec un tempérament dynamique proche de celui du modèle thermique. Les 156 ch apportent un petit bonus lors des accélérations et du mieux en ce qui concerne les reprises, en particulier lorsque l’on utilise le mode Sport et toute la puissance (ainsi que le couple) disponible. Ce sera moins flagrant avec les modes qui privilégient l’autonomie : Eco avec 82 ch et 180 Nm de couple, Normal avec 109 ch et 220 Nm. Si l’augmentation de puissance et d’autonomie est un plus pour ce modèle, il n’en demeure pas moins, que par rapport à une version thermique, ce modèle a l’inconvénient d’une autonomie plus réduite et d'un temps de chargement important qui pénalise lors des longs parcours. Et puis, dans la réalité et si tout va bien, on sera plus proche des 330 km d’autonomie que des 406 km indiqués. C’est pourquoi, afin de passer moins de temps à la station-service, nous vous proposons trois modèles équipés de moteurs thermiques.

Le « contre-courant » avec une motorisation thermique de 130 ch : Peugeot 2008 (restylé) 1.2 PureTech de 130 ch – EAT8 à 33 400 € (Malus : + 310 €)

Comme le Peugeot e-2008, le Peugeot 2008 équipé de motorisations thermiques a bénéficié d’un restylage qui lui permettra de passer le plus élégamment possible la deuxième partie de sa carrière commerciale. Il arbore de beaux feux de jours en forme de triples crocs, c’est la modification de style la plus évidente, Mais il y a aussi des modifications sur la calandre, le bouclier et l’architecture intérieure des feux arrière. À bord, la dernière génération du logiciel Peugeot i-Connect anime l’écran multimédia dix pouces qui est présent désormais toutes les finitions de ce SUV citadin. En finition haut de gamme GT, l’équipement est pléthorique et l’on a droit à un pédalier sport en aluminium, des surtapis (avant et arrière) et un volant cuir fleur avec commandes multimédias intégrées et pour mieux le différencier de l’extérieur, il affiche un superbe toit Black Diamond.

Ce modèle est disponible avec deux blocs essence de 100 et 130 ch, mais aussi un bloc diesel de 130 ch. Les deux moteurs les plus puissants en essence et diesel sont associés avec l’excellente boîte auto EAT8. Ça, c’est pour l’instant présent, car en 2024, le Peugeot 2008 adoptera un bloc essence inédit, un 1.2 PureTech micro-hybride de 136 ch associé à une boîte automatique à double embrayage. Un moteur qui, moyennant quelques modifications, pourra passer la nouvelle norme Euro 7 et qui dispose d’une chaîne de distribution ce qui devrait éviter les problèmes qu’ont connus certains 1.2 Puretech. En attendant, le moteur 1.2 PureTech de 130 ch est un agréable compagnon de voyage, bien épaulé par la boîte EAT8. Le bloc est vigoureux à bas régime, volontaire sur route et autoroute. L’agrément de conduite est optimal grâce à un train avant incisif et un comportement routier sans faille. De ce modèle on apprécie également le volume de chargement de 434 litres, l’habitabilité correcte aux places arrière même si la ceinture de caisse assez haute et les sièges avant imposants participent à une impression d’engoncement.

Le « contre-courant » avec une motorisation hybride E-Tech : Renault Captur E-Tech Full Hybrid de 145 ch Finition Iconic à 34 400 €

Le Renault Captur est, sur le marché automobile, l’adversaire le plus acharné du Peugeot 2008. Comme son concurrent le modèle du Losange va recevoir un restylage. Celui-ci devrait être dévoilé vers la fin de l’année pour une commercialisation au cours de l’année 2024. En attendant l’arrivée de cette phase 2, le modèle actuel est toujours intéressant, en particulier dans sa version hybride de 145 ch. Par rapport au premier Captur, cette deuxième génération a bien évolué et affiche une qualité de finition dans l’habitacle très honorable. Les assemblages sont également bien réalisés et la dotation en équipement proposée avec cette finition haut de gamme Iconic est complète. On apprécie également les aspects pratiques de ce Renault Captur avec par exemple sa banquette coulissante sur 16 cm. Reculée, elle permet d’avoir une bonne habitabilité à l’arrière, et avancée un volume de coffre correct de 440 litres au maxi (326 litres au mini).

Sous le capot de ce modèle, on trouve une motorisation hybride constituée d’un moteur thermique 1.6 d’origine Nissan associé à deux moteurs électriques (dont un alterno-démarreur) et une batterie de 1,2 kWh (0,85 kWh utilisable). Le tout est complété par une originale boîte à crabots qui affiche une gestion réactive aux sollicitations de l’accélérateur. Un bémol toutefois, la conduite serait plus efficace s’il y avait un nombre plus important de rapports de démultiplication, car il y a des plages de vitesses idéales, d’autres moins. En fait, il est préférable d’opter pour une conduite coulée que s’essayer à la conduite sportive. Malgré cela, le comportement routier de l’auto ne souffre pas de défauts, la voiture est agile et le roulis bien maîtrisé. Sans pratiquer l’écoconduite sur un parcours varié, la consommation est de 7 litres aux 100 kilomètres, et ce sera bien moins en conduite en ville où le moteur électrique est plus sollicité. Avec la petite batterie de traction qui équipe cette auto, à condition qu'elle soit bien rechargée on peut espérer une conduite en mode tout électrique sur deux petits kilomètres (à 70 km/h maxi).

Le « contre-courant » avec une motorisation hybride et deux ou quatre roues motrices : Toyota Yaris Cross 116h 2WD (4x2) Finition Trail à 31 900 € ou AWD-i (4x4) Finition Trail à 33 900 €

Par rapport au Peugeot 2008, le Toyota Yaris Cross est un petit SUV citadin affichant une longueur de 4,18 m seulement, Le Renault Captur le dépasse également de cinq centimètres. Cela se constate à l’intérieur avec des places arrière où l’on se sentira à l’étroit si l’on est un grand gabarit et un coffre à la capacité réduite à 397 litres pour la version deux roues motrices et 320 litres pour la version quatre roues motrices. Et c’est là que le Toyota Yaris Cross est intéressant, car on peut le choisir en 4x2 ou 4x4. Grâce à l’aide d’un petit moteur électrique de 5,3 ch et 52 Nm de couple placé à l’arrière qui entraîne directement les roues arrière, on dispose d’un véhicule à l’aise partout en particulier quand l’adhérence devient précaire (attention ce n’est pas un vrai 4x4 capable de crapahuter partout) et cela pour 2 000 € de plus par rapport à la version 4x2. Ces deux versions disposent du même moteur thermique trois cylindres 1.5 de 92 ch et d’une paire de moteurs électriques, l’un comme générateur, l’autre de 80 ch pour la traction. Ce modèle affiche 116 ch de puissance cumulée, on a droit à 116 ch également pour la version 4x4 à trois moteurs électriques (deux à l’avant + un à l’arrière). Le Toyota Yaris Cross reprend la plateforme GA-B de la Toyota Yaris et est produit tout comme elle en France, à Onnaing dans le département du Nord, alors que les Peugeot 2008 et Renault Captur sont produits en Espagne.

À l’extérieur, le SUV Yaris Cross se démarque de la citadine Yaris, le Cross est râblé avec des porte-à-faux réduits et des passages de roues carrés, la garde au sol est relevée et il y a des protections plastiques tout autour de la carrosserie. À bord, changement de registre c’est la planche de bord de la Yaris qui est reprise telle quelle aves ses rangements nombreux et sa bonne ergonomie. La finition et les assemblages sont de bonne facture. On l’a vu, les seuls griefs à reprocher de cette auto sont l'habitabilité moyenne et le volume de coffre réduit en particulier avec la version 4x4. Malgré une puissance limitée à 116 ch, le plaisir de conduite est bien là avec des performances très satisfaisantes, le passage électrique/thermique se fait en toute transparence. La direction est précise et les suspensions affermies apportent du dynamisme à l’ensemble. Cependant le confort en pâtit un peu surtout avec les jantes de 18 pouces qui équipent la finition Trail. En ce qui concerne la consommation, elle est raisonnable avec 4,5 l/100 km réalisés lors d’un essai sur un parcours varié.

Bilan Le Peugeot e-2008 vient d’être restylé. Malgré une augmentation de puissance et une autonomie qui est en hausse, il est toujours difficile de réaliser de longs parcours sans être obligé de recharger longuement plusieurs fois. Pour éviter de passer trop de temps en station, la solution thermique est appréciable. D’autant que parmi nos trois alternatives au Peugeot e-2008, deux d’entre elles disposent de motorisations hybrides performantes et consomment raisonnablement. De quoi attendre un peu avant de passer au tout électrique.

Peugeot e-2008 (restylé) 156 ch - 54 kWh finition GT à 45 100 € (Bonus - 5 000 €)

Les avantages

Le bonus de 5 000 €

Le bon dynamisme du châssis

La ligne du modèle

La capacité de chargement

Les inconvénients

Le tarif élevé malgré le bonus

L’autonomie sur autoroute

Les temps de recharge importants

Peugeot 2008 (restylé) 1.2 PureTech de 130 ch – EAT8 à 33 400 € (Malus : + 310 €)

Les avantages

Le bel accord motorisation/boîte de vitesses

Le style toujours aussi original

Le comportement routier digne d’une berline

Le volume de coffre

Les inconvénients

La consommation un peu élevée (7,6 l/100 km sur un parcours varié)

Les aspects pratiques limités

L’absence de microhybridation (le nouveau moteur microhybridé n’arrive qu’en 2024)

Renault Captur E-Tech Full Hybrid de 145 ch Finition Iconic à 34 400 €

Les avantages

L’agrément de conduite en ville

La sobriété en conduite urbaine ou périurbaine

Le bon comportement du châssis

La bonne ergonomie

Les aspects pratiques (banquette coulissante)

L’équipement complet

Les inconvénients

La boîte à crabots au fonctionnement particulier

Le moteur bruyant et vibrant

Toyota Yaris Cross 116h 2WD Finition Trail à 31 900 € AWD Finition Trail à 33 900 €

Les avantages

La consommation bien maîtrisée

Le comportement dynamique

Le choix dans la transmission :deux roues motrices ou quatre roues motrices

La dotation en équipement

Les inconvénients