A Marseille aussi, des députés veulent supprimer la ZFE

Les métropoles vont-elles finir par renoncer aux ZFE ? Depuis quelques semaines, l’éventualité de voir monter une grosse colère sociale dans les villes à cause des mesures d’interdictions de circulation des véhicules les plus anciens décide certaines préfectures à modifier leurs plans de déploiement des ZFE. A Paris, l’interdiction de circulation des véhicules à vignette Crit’Air 3 a été reportée à septembre 2024. A Lyon, l’interdiction des diesels neufs vient d’être décalée de deux ans et n’arrivera pas avant 2028. A Montpellier, des élus de la formation Nupes demandent à supprimer la ZFE de la métropole. Au niveau national, le patron du parti communiste Fabien Roussel combat fermement ces mesures.

A Marseille aussi, les ZFE font beaucoup parler. Comme le rapportent les journalistes de La Provence, les députés Manuel Bompard, Sébastien Delogu, Hendrik Davi et l'eurodéputée Marina Mesure du parti La France insoumise ont envoyé une lettre à la présidente de la métropole Martine Vassal en lui demandant de suspendre la ZFE de la ville. « L'intention, à savoir protéger la santé des Marseillais des émissions de gaz et particules polluants est, certes, louable, mais la méthode n'est pas acceptable, Il est tout simplement impossible pour la plupart des Marseillais et personnes circulant dans cette zone d'acheter un véhicule récent, au coût trop élevé », affirment-ils.

« Changer la législation »

En réponse, les hauts responsables de la métropole de Marseille expliquent être surpris de ce « soudain intérêt des parlementaires d'extrême gauche pour ce territoire et en particulier sur ce sujet de la ZFE, travaillé de manière partenariale avec la ville depuis quatre ans ». Ils précisent qu’ils ne font qu’appliquer la législation prévue et invitent les parlementaires à la « faire évoluer » au plan national ». A Marseille, il est interdit depuis le 1er septembre 2022 de rouler dans la ZFE avec un véhicule non classé ou Crit’Air 5. Depuis le 1er janvier 2023, les agents de la ville ont le droit de verbaliser les automobilistes en infraction.