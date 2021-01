Abarth 595 : quelques nouveautés dans la gamme

En réponse à

Ma femme a la 500 depuis X année (on rachete à chaque fois les modèles récents car vraiment top) mais alors l'abarth par contre désolé messieurs mais la je dis non c'est esthétiquement immonde et je pèse mes mots. Alors ok pour le côté sportif (encore que elle pète plus du cul que ce qu'elle chante) le poids etc OK ok. Mais quand même elle a une gueule de karting pour fillette !