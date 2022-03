Achats publics : 20 nouveaux véhicules légers au catalogue de l’UGAP

Dans quelques semaines, début avril, le catalogue de l’Union des Groupements d’Achats Publics va muscler sa gamme de VP et de VUL de façon considérable. L’ambition de l’UGAP est de coller toujours plus aux attentes de sa clientèle qui est constituée de collectivités territoriales, d’administrations et d’établissements publics de l'Etat, mais aussi d’acteurs du secteur social et d’établissements publics de santé.

C’est à la suite d’un appel d’offres que la centrale d’achat a sélectionné 20 nouveaux modèles thermiques, hybrides rechargeables et hybrides, auprès de plusieurs marques automobiles françaises et étrangères. Les groupes Stellantis, Renault et Volkswagen seront particulièrement bien représentés, tout comme Ford.

« Nous continuons à couvrir un nombre important de segments, de la petite citadine au grand SUV, tout en actualisant notre offre afin d’y intégrer les modèles les plus récents », indique Florian Prévost, Chef du Département achats véhicules légers à l’UGAP.

Thermique, hybride et 100 % électrique

Chez les petites citadines et citadines polyvalentes, les acheteurs pourront par exemple jeter leur dévolu sur la nouvelle Peugeot 208 proposée en thermique, sur la Volkswagen Up ! (notamment en version GNV) ou encore sur la Ford Fiesta Flexifuel qui permet de rouler au superéthanol E85.

Sur le canal des compactes, la dernière Citroën C4 rejoint l’offre VL de l’UGAP. Idem pour la Ford Focus et la Peugeot 308. Celle-ci sera disponible en version thermique et hybride rechargeable.

Petit tour à présent du côté des grandes berlines. La Citroën C5 X et la DS9 seront commercialisées entre autres en variantes hybrides rechargeables. Même orientation pour la Skoda Octavia qui adjoindra en outre une motorisation au GNV.

C’est dans la catégorie des SUV que l’UGAP va introduire le plus de produits. Beaucoup de déclinaisons hybrides au programme. Ce sera notamment le cas pour le Renault Captur (vendu par ailleurs en carburation GPL) et pour le Ford Kuga. Le SUV Skoda Enyaq entre en lice parallèlement. Il sera le seul spécimen 100 % électrique parmi les 20 recrues.

Enfin, chez les utilitaires légers, trois fourgons viennent étoffer les rangs : l’Opel Combo et le Citroën Jumper en mode thermique, ainsi que le Ford Transit (ou Tourneo) Custom, exposé quant à lui en mécanique thermique, hybride et PHEV.

A l’appui de ces renforts tous segments et toutes marques, la centrale d’achat public généraliste nationale comptabilisera désormais une offre de « 53 modèles de véhicules légers toutes motorisations confondues. Il s’agit certainement à ce jour de l’offre la plus complète du marché », explique Olivier Rougetet, Chef du Département marketing produits véhicules à l’UGAP.

