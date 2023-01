Alfa Romeo lance son label occasion

Afin de poursuivre la stratégie premium de la marque Alfa Romeo, un nouveau programme occasion est lancé. Nommé Certified, il est d’abord mis en place en Italie avant d’être prochainement étendu à l’Europe. Pour pouvoir bénéficier du label « Alfa Romeo Certified », les modèles seront soumis à 140 points de contrôle portant sur la mécanique, l’électronique, les équipements de sécurité et la carrosserie.

Ainsi vérifiée, Alfa Romeo propose une garantie allant jusqu’à 24 mois, kilométrage illimité. Cette garantie couvre évidemment les pièces de rechange, mais aussi la main-d’œuvre et l’assistance 24H/24 et 7J/7. Elle est également cessible, c’est-à-dire qu’elle est toujours valable en cas de revente. Après 5 000 km effectués, le réseau propose un contrôle gratuit.

À noter également que l’acquéreur peut souscrire une option « satisfait ou remboursé » permettant au client de restituer le véhicule acheté dans les 10 jours et jusqu’à 1 000 km parcourus. Il est aussi possible d’y inclure l’entretien pendant la première année, avec cette fois-ci une limite de distance, jusqu’à 15 000 km.

La technologie NFT pour un meilleur suivi

Alfa Romeo se basera aussi sur la technologie NFT pour y associer un certificat numérique. Cela permet de disposer d’un suivi précis et sécurisé pendant toute la durée de vie du véhicule. Les différents propriétaires, les entretiens et réparations effectués y sont stockés. Il s’agit donc d’une source supplémentaire pour sécuriser les potentiels clients et garantir une meilleure valeur résiduelle.

À ce jour, le site internet dédié propose à la vente un peu plus de 300 voitures. On y trouve des modèles récents tels que les Tonale, Giulia et Stelvio, mais aussi moins récents comme la Giulietta.