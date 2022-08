Alfa Romeo va présenter une nouvelle sportive d'exception

Alfa Romeo mise gros sur le Tonale, ce SUV compact récemment lancé qui doit permettre à la marque de refaire une partie de son retard face à Audi, BMW et Mercedes. Il sera suivi d'un crossover encore plus compact en 2024, puis du renouvellement des berlines Giulia et autres SUV Stelvio. Mais d'après le nouveau patron de la marque Jean-Philippe Imparato, placé à la tête d'Alfa Romeo par Carlos Tavares qui l'a délogé de Peugeot, la marque de Turin va aussi lancer une toute nouvelle voiture de sport.

Dans une interview à nos confrères anglais d'Autocar, il confie en effet l'arrivée d'une sportive d'exception dont la présentation interviendra avant la fin de l'année prochaine. Et on ne parle pas d'une auto abordable façon 4C : l'idée sera plutôt de proposer un modèle élitiste en petite série pour rendre hommage à la 33 Stradale de 1967 !

Thermique ou électrique

L'auto sera d'abord montrée sous la forme d'un concept-car et la production de sa version définitive suivra d'ici 2025 an plus tard. Et d'après Jean-Philippe Imparato, elle sera « soit 100% électrique, soit 100% thermique ». Reprendra-t-elle des éléments techniques d'autres marques, par exemple le châssis et/ou le moteur de la dernière Maserati MC20 ? Rappelons qu'en 2007, la belle Alfa Romeo 8C reprenait la base mécanique tout entière de la Maserati Gran Turismo. Une chose est sûre : les fans d'Alfa Romeo vont être ravis !