Alpine lance sa petite A290 électrique en rallye

La petite A290 va prendre du service en compétition via son propre trophée. En attendant son engagement réel en 2026, la citadine électrique va se dégourdir les roues les 8 et 9 novembre prochains lors du Rallye National de l’Indre. Cela permettra aux pilotes et aux équipages de découvrir en situation réelle les premières A290 produites spécialement pour ce type d’épreuve.

Cette Alpine est assez proche de la série puisqu’elle reprend l’électromoteur de 220 ch associé à la batterie de 52 kWh. Elle s’équipe bien sûr d’un arceau homologué, mais aussi d’un différentiel à glissement limité ZF, d’un frein à main hydraulique ou encore d’amortisseurs ALP Racing.

Au total, seize concurrents s’affronteront l’année prochaine, mais il existera en parallèle le Trophée Alpine A290 Régional afin de faciliter l’accès à la compétition.

À l’occasion du Rallye de l’Indre, Alpine mettra en jeu 19 200 € de dotations réparties entre primes de résultats et crédits de pièces. Dès l’an prochain, ce montant s’élèvera à 236 000 € pour le Trophée tandis que les protagonistes du Trophée Régional se disputeront une enveloppe de 46 000 €.

Une A290 Rallye bientôt à l’essai

L’Alpine A290 n’est pas la seule à se lancer dans le rallye. Opel fait de même depuis 2021 avec sa Corsa Electric en proposant une mono coupe organisée par l’ADAC. Nous avions eu l’occasion d’essayer cette Corsa sur une piste de terre. Si la puissance n’a rien d'extraordinaire, son couple suffit à mettre en défaut le train avant, mais l’auto profite d’un bel équilibre.

Nous aurons aussi la chance de prendre le volant de l’Alpine A290 Rallye sur le site d’essais de Montlhéry. Rendez-vous fin octobre sur le site de Caradisiac.