Alpine ouvre son premier atelier Alpine Service

Alpine s'apprête à ouvrir son premier "Alpine Service", un atelier mécanique et carrosserie entièrement dédié à la marque, sans partage avec Renault. Le centre est plus exactement consacré à la nouvelle A110. Il n'est en effet pas mention des anciens modèles dans les compétences de cet atelier.

L'Alpine Service est situé au 28 Boulevard de la République à Boulogne-Billancourt. Il y avait à cet endroit un garage Renault Minute, dont la devanture a été repeinte en bleu. L'enseigne est située à 150 mètres du 120 Rue Thiers, où le célèbre Centre Alpine Boulogne fut en activité de 1979 à 1995.

Et l'ouverture de ce centre Alpine Service suit une autre logique géographique : il est non loin du Studio Alpine Boulogne, le showroom de la marque au A fléché (lié à Renault Retail Group). C'est le premier showroom en volume de ventes depuis la relance de la marque, avec 700 livraisons. À cela s'ajoute une nouvelle activité de modèles d'occasion. La marque souligne qu'il en résulte une activité après-vente importante, et que cet Alpine Service fait sens.

L'atelier ouvrira ses portes le lundi 19 octobre. Doté "d’une équipe dédiée composée d’un conseiller après-vente et de plusieurs techniciens passionnés", il sera ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h.