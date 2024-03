Amsterdam veut brider les vélos par GPS dans certaines zones

Le vélo, c’est mortel !

L’Europe veut mettre tout le monde sur un vélo. Il s’avère que les Pays-Bas le font déjà et pour cause, le lieu y est propice, le pays petit et les infrastructures ont été massivement déployées. Le vélo est censé être la solution magique à tous les soucis urbains. Il faut croire que non. En 2019, 65 personnes ont trouvé la mort au guidon d’un VAE.

En 2018, soit juste avant le COVID et l’explosion de l’usage du vélo qui a suivi, c’étaient 228 cyclistes qui ont connu un accident mortel en Hollande. C’est d’ailleurs à ce moment-là que le gouvernement a commencé à réfléchir à une solution.

Ce n’est pas un cas isolé. En France, ce sont 226 cyclistes qui ont trouvé la mort en 2023 contre 246 en 2022. Les comportements des individus, qu’ils soient à vélo ou en voiture, engendrent une augmentation du risque d’accident. Les feux grillés à vélo, le non-respect des priorités, des stops, ou le refus de céder le passage, associé à la différence de gabarit entre les véhicules augmentent forcément le risque de collision.

La solution : brider les vélos électriques impossibles à débrider en temps normal

Dès 2019, l’idée du gouvernement hollandais était de couper à distance l’assistance électrique au pédalage. Car pour rappel, les vélos à assistance électrique ne sont considérés comme tels que lorsqu’ils ne peuvent se mouvoir sans pédalage du cycliste. La règle est identique en France. Cette idée a été écartée, car après des essais, il existait de trop nombreuses configurations rendant la mesure contreproductive. En 2020, il était alors question de réduire la vitesse maximale jusqu’à laquelle l’assistance électrique était active. En 2024, le gouvernement entre dans une phase de test.

Le fonctionnement repose sur une certaine confiance des utilisateurs puisqu’il leur faudra installer un module 4G géotracé et télécharger une application.

L’objectif est d’activer le bridage dans les zones accidentogènes : abords des écoles, carrefours importants, zones touristiques, etc.

Le gouvernement hollandais s’appuie sur le Townmaking Institute pour la mise en place de la mesure et des systèmes qui y sont liés.

Une mesure juste qui s’appuie sur un mauvais raisonnement

Oui, en France, nous râlons. Nous allons donc pratiquer le sport national. En effet, sur les décès qui ont déclenché ces mesures, 83% étaient dus à une collision avec un véhicule motorisé. Et la moitié des décès concerne des personnes âgées de plus de 65 ans. Donc brider les vélos aux abords des zones densément peuplées ne résoudra pas ce problème. Il y aura toujours des voitures, des motos et des personnes âgées sur les vélos ou au volant des véhicules motorisés.

Le second point est la preuve que le marché parallèle du vélo est mal connu. Avec l’explosion des tarifs, les consommateurs se sont tournés vers l’import de vélos bien souvent illégaux. Comprenez que le moteur fait souvent plus de 250W et la vitesse pouvant être atteinte dépasse les 25 km/h. Ces vélos ne font pas partie de la liste des fournisseurs concernés (Bosch, Shimano, Yamaha, Brose, etc.).

Autre point : les vélos musculaires ne sont de facto pas concernés. Ce serait inapplicable de toute façon.

Encore un autre élément problématique : qu’en sera-t-il des speedbikes, ces vélos entrant dans la catégorie cyclomoteurs (mais pouvant rouler sur certaines pistes cyclables aux Pays-Bas) qui visiblement ne sont pas concernés par la mesure ?

Ajoutons à cela que le casque n’est aucunement obligatoire là-bas. Les excuses sont nombreuses et une « étude » tenter de le justifier en disant qu’avoir un casque à vélo favorise l’excès de confiance et augmente le risque d’accidents graves pour lesquels ce fameux casque n’a aucun effet.

Une telle mesure aura un effet négatif sur le marché actuellement morose et compliqué du vélo à assistance électrique. À imaginer que cette mesure soit appliquée à d’autres pays, cela sonnerait le glas de bien des constructeurs de cycles.

Ce serait enfin l’aveu que le vélo n’est pas la solution parfaite à la problématique du déplacement urbain. Elle subit, comme toutes les autres solutions, le problème de l’effet de masse.

Enfin, les cyclistes risqueront de crier à l’atteinte à la liberté en pointant du doigt les autres usagers de la route qui n’essuieront pas de telles restrictions pour des véhicules pas moins dangereux que le vélo.

Source : Cleanrider