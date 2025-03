Apprendre à conduire dès14 ans, l'ECF ouvre le débat

Depuis le passage du permis de conduire à 17 ans, la Sécurité Routière enregistre une augmentation moyenne de 12 % du nombre de candidats de 15 ans inscrits à l’apprentissage anticipé à la conduite (AAC).

La progression se veut même vertigineuse dans certaines autos-écoles. " Dans notre réseau nous notons une hausse de 52 % des inscriptions ", se félicite Patrick Mirouse, président du groupe d'autoécoles ECF. Et de s’appuyer sur cette appétence pour avancer sa réflexion en faveur d’un abaissement de l’âge de l’AAC.

Un apprentissage progressif dès 14 ans

Malgré l'abaissement de l'âge de l'obtention du permis, celui de l'accès à la conduite accompagnée demeure inchangé (accessible à partir de 15 ans). Une anomalie au regard " de l'évolution de notre société et de nos modes de déplacements ", affirme Patrick Mirouse. Et de soutenir qu'avec " les nouvelles mobilités comme les EDPm, mais surtout les quadricycles à moteur, la proposition d'abaisser à 14 ans l'accès à l'apprentissage anticipé à la conduite fait sens. "

Pour le président du groupe ECF la formation de 8 heures (et l'obtention du Brevet de Sécurité routière) autorisant la conduite d'une voiturette 1 dès14 ans est trop " légère et insuffisante " Fervent militant d’un renforcement de l’instruction sur ce genre d’engin, l’idée serait d’utiliser le quadricycle à moteur comme première étape de l’éducation à la conduite. " Nous pourrions ainsi mettre en place un apprentissage à la conduite accompagnée progressif qui pourrait commencer sur les voiturettes avant de passer à 15 ans sur des voitures classiques ", argumente-t-il.

Trois ans d’accompagnement

La durée de l'apprentissage est également invoquée comme justificatif. Cela permettrait " le maintien d'un accompagnement à la conduite pendant une durée de 3 ans " souligne l'ECF, comme lorsque le permis était à 18 ans avec une AAC dès l'âge de 15 ans. Plus on conduit, plus on acquiert d’expérience et de sérénité, mieux on appréhende les risques routiers. Le raisonnement se tient. Concernant la question de la maturité d'un(e) élève de 14 ans, Patrick Mirouse y voit un atout. " Les élèves plus jeunes font preuve d’une plus grande disponibilité intellectuelle et motivationnelle, favorisant largement l’efficacité et la rapidité de la formation. "

Paramétrer et adapter sa voiture

Pourquoi circonscrire l'apprentissage de la conduite à 14 ans aux seules voiturettes ? Aux États-Unis, de nombreux États ont tranché la question. Dans le Dakota du Sud, les jeunes peuvent désormais commencer à conduire avec un passager adulte expérimenté dès 14 ans. Six mois plus tard le candidat est autorisé à circuler avec une limitation d’un passager non-membre de sa famille à bord. Le droit de conduire sans restrictions devient effectif dès l’âge de 16 ans. Soit un an de moins qu’en France.

Aujourd’hui, grâce à la télématique et à l’électronique embarquée, il est tout à fait possible de prérégler le véhicule selon ses besoins. Comme cela se fait sur les téléphones portables, il est tout à fait envisageable de " paramétrer " la voiture pour les jeunes apprentis conducteurs. Par exemple en y régulant la puissance et la vitesse. De quoi appréhender la circulation avec une vraie voiture en toute sécurité.

Les avantages de la conduite accompagnée

Selon les chiffres de la Sécurité routière, le taux de réussite des candidats au permis ayant réalisé la conduite accompagnée est de 75 % (versus 58,3 % pour la moyenne nationale). Quant au nombre d’automobilistes responsables d’accidents, il est presque deux fois moins élevé chez les conducteurs ayant suivi l’AAC. Autant d'arguments en faveur de l'accompagnement anticipé à la conduite. Dès 14 ans ? La proposition est lancée, sans avoir à ce jour reçu d'écho de la part de l'exécutif.

1 - La voiturette, la voiture sans permis ou le petit quad sont caractérisés par une cylindrée inférieure ou égale à 50 cm3 pour un moteur essence ou 4 kW pour un moteur diesel. Avec une vitesse maximale égale à 45 km/h.