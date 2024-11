Après 369 km/h dans les rues de Vegas, direction le Qatar

Vous le savez, Max Verstappen est désormais l’égal d’Alain Prost et de Sebastian Vettel au nombre de titres de champion en Formule 1. Pendant que le talentueux Néerlandais a décroché la couronne, Alexander Albon a touché 369 km/h en vitesse de pointe pendant la course du Grand Prix de Las Vegas. Il était à 1 km/h du record absolu de vitesse de pointe pendant une course de Formule 1, appartenant toujours à Kimi Raikkonen et à sa McLaren avec une pointe de 370,1 km/h au grand prix de Monza 2005.

S’il n’y a plus de suspens en tête du championnat pilotes, la lutte reste en tout cas somptueuse du côté des constructeurs entre McLaren et Ferrari. Lors des premiers essais libres, ces deux écuries-là occupent justement les quatre premières places du classement avec Charles Leclerc devant Lando Norris, Oscar Piastri et Carlos Sainz. McLaren possède un petit avantage de 23 points sur Ferrari alors qu’il reste deux courses mais aussi une manche « sprint » demain dans la saison. Et Ferrari semble vraiment sur une pente ascendante, même si ce circuit du Qatar ne devait en principe pas trop convenir aux spécificités de ses monoplaces.

Le programme du Grand Prix du Qatar 2024

Vendredi 29 novembre 2024

Qualifications Sprint : 18h30 sur Canal+ Sport

Samedi 30 novembre 2024

Sprint : 14h45 sur Canal+ Sport

Qualifications : 18h45 sur Canal+ Sport

Dimanche 1er décembre 2024

Grand Prix du Qatar : 17h sur Canal+