Aston Martin V12 Vantage : la dernière de son genre

Attention, collector. D'une part parce que l'auto sera produite en série limitée, 333 exemplaires (déjà tous vendus). D'autre part parce qu'Aston Martin annonce lui-même que ce sera la dernière du genre, la dernière Vantage avec un V12… avant la révolution électrique.

Pour marquer le coup, Aston s'est donc fait plaisir. Avec 700 ch, cette Vantage fait quasiment jeu égal avec la DBS, forte de 725 ch ! La "petite" Aston avec ce bloc biturbo 5.2 litres, qui délivre un couple maximal de 753 Nm dès 1 800 tr/mn et jusqu'à 6 000 tr/mn, a une vitesse maxi qui dépasse 320 km/h et réalise le 0 à 100 km/h en 3,5 secondes.

Précisons que la puissance est envoyée aux seules roues arrière, via la boîte automatique ZF à 8 rapports. Un bien utile différentiel à glissement limité mécanique est monté à l'arrière. De série, il y a le freinage carbone-céramique, avec d'énormes disques (410 mm à l'avant, 360 mm à l'arrière). Ce freinage reste efficace quand la température s'envole et permet de gagner du poids (23 kg par rapport au freinage standard). Les jantes 21 pouces sont chaussées de pneumatiques Michelin Pilot 4S. En option, on peut opter pour des jantes qui font gagner 8 kg. L'échappement spécifique représente un gain de 7,2 kg.

Le look est bien sûr adapté à ce caractère super-sportif. À l'avant, il y a une nouvelle calandre, plus large, et le capot intègre une ouïe inédite en forme de fer à cheval. Les changements sont aussi faits pour améliorer l'aéro, avec une grande lame sous le pare-chocs qui va aider à plaquer la voiture au sol. À l'arrière, impossible de rater l'ajout de l'aileron. Toutefois, les heureux clients peuvent demander à s'en passer pour alléger la ligne. Un travail plus poussé du soubassement permet alors de le remplacer. À bord, il y a en revanche peu de changements. La grande nouveauté est en option : des sièges en fibre de carbone, qui permettent de gagner 7,3 kg.

Toutes les Vantage V12 ont donc été réservées, Aston soulignant avoir eu une demande qui a dépassé ses attentes. Le prix est inconnu.