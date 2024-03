Au fait, quelles sont les meilleures voitures électriques actuellement ?

Après des années de croissance, les voitures électriques stagnent un peu dans les ventes depuis le début de l’année. Leur progression s’est ralentie en Chine, aux Etats-Unis mais aussi en Europe où leur part de marché ne grimpe plus depuis l’année dernière. Ces modèles électriques font pourtant office désormais de véritables alternatives aux véhicules thermiques, avec des références très réussies qui possèdent de quoi convaincre les automobilistes à passer au « zéro émission ». Chez Caradisiac, nous avons cherché à dresser la liste des modèles qui nous paraissent incontournables actuellement dans toutes les catégories du marché.

Renault Scénic E-Tech, un véhicule familial crédible

C’est l’une des grandes révélations de ce début d’année 2024. Présenté à la presse de manière quasi-simultanée avec son concurrent direct le Peugeot E-3008, il semble avoir remporté son premier duel contre ce dernier à la lecture des différents avis des journalistes. Avec un design consensuel mais pas trop ennuyeux, un bon niveau d’équipement et de généreuses batteries de 87 kWh proposés au prix de 46 990€ (soit 42 990€ après déduction du bonus écologique), il n’a rien de ridicule au titre de voiture familiale principale d’un foyer.

Tesla Model 3 et Y, des pionniers toujours attractifs

Certes, on se lasse vite du design anonyme et presque générique de ces deux modèles qui pullulent largement sur tous les marchés du monde depuis des années. Et ils affrontent désormais une concurrence sérieuse après avoir dominé largement les ventes sans véritables rivaux. Mais la berline Model 3 et le SUV Model Y conservent un rapport prix-prestations très bien placé malgré l’augmentation récente du prix de ce dernier. Il faudra juste vous résoudre à rouler dans une auto que vous croiserez des dizaines de fois chaque jour (et souvent dans la même couleur que vous).

Cupra Born : des grosses batteries à moins de 40 000 €

La compétitivité des Renault Mégane E-Tech et Volkswagen ID.3 s’est considérablement améliorée ces derniers mois grâce à une importante baisse des prix. Mais chez les constructeurs européens, c’est la Cupra Born qui frappe le plus fort depuis que la version à batteries XL s’affiche à 39 990€ au lieu de 46 550€ précédemment. On parle d’une auto équipée de batteries de 77 kWh tout de même, permettant d’atteindre une autonomie maximale WLTP de 550 km. Même la MG4 chinoise, reine du rapport prix-prestations chez les électriques, coûte plus cher à 39 490€ dans sa version Autonomie Etendue donnée pour 520 km maximum ! Le tout avec un bon niveau d’équipement de série. Et une batterie qui doit bientôt s’améliorer avec les accumulateurs de 79 kWh censés remplacer ceux de 77 kWh d’ici peu de temps.

MG4 : la compacte la moins chère n’est pas si mauvaise

Dans sa version de base, la MG4 coûte 29 990€. Elle n’a plus droit au bonus écologique mais sachant que le constructeur pratique toujours une remise de 5 000€ chez nous, elle reste sensiblement moins chère que ses rivales directes (la Renault Mégane E-Tech de 40 kWh doit bientôt revenir à 34 000€ avant bonus). Certes, la Chinoise souffre d’une qualité de finition inférieure, d’une interface numérique dépassée et d’une efficience assez moyenne. Mais à ce prix, il y a quand même de quoi craquer. Et dans sa version X-Power de 435 chevaux, elle offre des performances imbattables en ligne droite à 35 490€. Pour ce qui est du plaisir de pilotage dans les virages, en revanche, le compte n’y est pas encore. Sauf que les compactes thermiques plus intéressantes sur ce plan coûtent deux fois plus cher au minimum désormais en France !

Tesla Model S Plaid, la catapulte familiale

Quel intérêt d’avoir plus de 1000 chevaux dans sa berline familiale ? Aucun pour celui qui aborde l’automobile comme un pur objet utilitaire de déplacement. Celui qui valorise également le rapport prix/performances n’aura d’yeux que pour l’Américaine aux catapultages vertigineux. Il se trouve qu’au-delà de ses accélérations nauséeuses, la Tesla sait aussi bien se comporter en virage. La Porsche Taycan restylée vient de remettre les points sur les I face à elle, mais elle coûte deux fois plus cher dans sa version Turbo S et n’offre pas la même habitabilité. A 109 990€, la Model S Plaid s’impose comme un véritable extraterrestre sur le marché actuel.

Mercedes EQS 450+, l'endurante

A plus de 135 000€, la limousine électrique de Mercedes se réserve à une clientèle privilégiée et coûte encore plus cher que la Classe S thermique. Mais il faut bien reconnaître qu’à ce prix élitiste, elle en donne pour son argent. Extrêmement confortable, elle offre surtout une autonomie qui vous fait changer d’approche lors des voyages en voiture électrique : même à 130 km/h en vitesse réelle, elle dépasse les 450 km facilement avant de devoir recharger. Malgré une puissance maximale de charge un peu faible par rapport aux meilleures machines du marché fonctionnant avec une tension sous 800 volts (200 kW maximum pour la Mercedes montée en 400 Volts), l’EQS offre une meilleure efficience que sa rivale la BMW i7. La Tesla Model S Grande Autonomie se défend au registre de l’efficience, mais pas dans celui du confort et du raffinement.

Citroën Ami / Fiat Topolino, les outils urbains

Avec son allure de conteneur à poubelle, la Citroën Ami ne fait rêver personne. Mais cette auto sans permis quasiment deux fois moins chère que les véhicules thermiques similaires (à partir de 7 990€ actuellement avant bonus de 900€) s’impose comme un outil de mobilité urbaine assez incontournable et plus polyvalent que la vieillissante Renault Twizy. Sa cousine italienne la Fiat Topolino est beaucoup plus jolie à regarder mais aussi plus chère (9 890€ en prix de base). Cette dernière se rattrape avec sa formule de location à 59€ par mois sans apport, franchement compétitive.

A suivre : Citroën ë-C3, Renault 5 E-Tech et Fiat Panda

On n’a pas encore pu les essayer et la Fiat Panda n’a même pas été présentée, mais la nouvelle génération de citadines électriques qui arrive pourrait enfin convaincre une clientèle plus large grâce à une tarification serrée et des qualités intrinsèques correctes. Rendez-vous un peu plus tard dans l’année pour vérifier ça.